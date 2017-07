Dirigentes blancos criticaron apoyo de su partido al día del Orgullo LGBTI

El 28 de junio fue el Día Internacional del Orgullo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales). Esa fecha recuerda los disturbios en el barrio neoyorquino de Greenwich Village en 1969, cuando una redada de la Policía irrumpió en el bar Stonewall Inn. Esa madrugada hubo varios arrestos, y en el correr del día se organizaron movilizaciones espontáneas que marcaron el inicio de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI. En Uruguay la primera marcha se hizo hace 25 años, y este año la Junta Departamental de Montevideo (JDM) homenajeó a la comunidad con motivo del aniversario.

Ese día, la fachada de la sede del Partido Nacional (PN) lució un lazo con los colores del arcoíris, símbolo LGBTI. Desde entonces, varios dirigentes expresaron su desacuerdo, sobre todo mediante las redes sociales. Uno de los más activos fue el concejal del municipio CH Roel Bottari. Bottari es integrante de un nuevo sector, llamado Contigo, que es respaldado por el ex senador Sergio Abreu. El concejal dijo a la diaria que el lazo no debería haber sido colgado, porque no representa a todo el PN. “El Partido se ha inclinado hacia la corriente de lo políticamente correcto. No representa a los diputados [Gerardo] Amarilla, [Álvaro] Dastugue, y a otros tantos”, señaló. El joven blanco tampoco está de acuerdo con la nueva agenda de derechos. “Está en las antípodas de mi pensamiento. Esa agenda es impuesta desde Estados Unidos por los Rockefeller y los Soros. En el caso del aborto no se ven reflejados los derechos del niño no nacido”, dijo. Bottari, que será candidato en la elección de jóvenes del 2 de setiembre, tampoco está de acuerdo con el matrimonio igualitario; asegura que el matrimonio es un acto entre “hombre y mujer” porque “lo dice la misma palabra matrimonio: la unión de la matriz. Es la principal institución de la sociedad; igualar una cosa con la otra es devaluarla. Cada niño tiene el derecho de tener un padre y una madre”. No obstante, señaló que “respeta el día de la diversidad”, pero no aprueba que “desde las instituciones del Estado se intente imponer esa ideología de género”. Bottari relató que en 2011 asistió a una charla sobre género dictada por “dos chicas” del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “Nos contaron que en recorridas por escuelas les decían a los alumnos de tercer año que la sexualidad era una construcción social. Eso es lo que se está promoviendo desde el Estado y es a lo que nos oponemos. Se está incentivando a las personas a que tomen ese modelo de vida, y ojo con el que discrepe y piensa diferente”. Consultado sobre cuál era ese modelo de vida, respondió que era la homosexualidad.

Bottari arremetió también contra el Honorable Directorio del Partido Nacional. “El Directorio no es representativo; no entiendo cómo Beatriz Argimón está, cuando no la vota casi nadie”.

la diaria se comunicó con Argimón, quien explicó que el lazo fue colgado porque la Convención del PN votó por unanimidad acompañar “episodios importantes para la sociedad”. “El día de la diversidad se cumplió por lo establecido. Así como hubo compañeros y dirigentes que adherían, hubo un grupo de militantes que alzó su voz. Nosotros respondemos que cumplimos con los episodios que se consideran de importancia. En el PN los debates con respeto son bienvenidos, pero estábamos cumpliendo lo que se votó en la Convención. Nosotros surgimos como un partido de hombres y mujeres libres peleando por los derechos, es un tema que tenemos como postura histórica. [Los lazos] tienen que ver con incluir en la agenda los temas que preocupan a la sociedad, y tiene origen en un grupo que busca la inclusión en términos generales, y no sólo de opción sexual. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con lo que la Convención votó, porque es el órgano máximo del partido”, aseguró.

Abreu, referente del sector Contigo, dijo que trata de que los jóvenes encaren la política no en busca de cargos, sino como una manera de desarrollar ideas. “Que piensen qué sociedad y Estado quieren tener ”, dijo. Consultado sobre las ideas conservadoras del grupo, Abreu dijo: “Más conservadores que la izquierda hay pocos”.

Con relación al lazo, consideró que ni sumó ni restó. Abreu aseguró que no votó la ley que despenalizó el aborto ni la de legalización de la marihuana, pero “no por razones religiosas ni de fanatismo”. Dijo que no acompañó las leyes porque la primera va contra el derecho internacional y la segunda se inserta en una realidad regional que pone a Uruguay como “centro de atracción del delito”.

Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) también se mostró contrario a la referencia al movimiento LGBTI en la sede del PN. “Me parece un grave error. Nosotros no tenemos que levantar ni esa bandera, ni la bandera de lo masculino ni de lo femenino. En este caso, en particular, me parece un acto de discriminación”, aseguró.

Cabe señalar que el 28 de junio no es el día de la diversidad, sino el del orgullo LGBTI: la diversidad se celebra en setiembre y la marcha es el último viernes de ese mes.