Dudas en el FA sobre el “alcance” de la paridad de género aprobada por el Plenario

Si bien el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) aprobó la paridad de género en los cargos electivos a partir del próximo período electoral, en la fuerza política hay diferentes lecturas acerca de qué implica esta definición.

“La redacción dice que asume la representación igualitaria de hombres y mujeres en todos los cargos electivos que se postulen. Supone las listas de los sectores y partidos y también la fórmula”, dijo la secretaria general del Partido Socialista y ex presidenta del FA, Mónica Xavier. La senadora argumentó que la resolución dice: “‘Hombres y mujeres en todos los cargos electivos que se postulen’. Y la fórmula es una postulación de cada partido político”.

En una línea similar se expresó la diputada Macarena Gelman, figura principal del sector Ir.

El presidente de la Cámara de Representantes y vicepresidente del FA José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), en cambio, dijo que si bien comparte la idea de “ir avanzando hacia la paridad en materia de derechos”, no tiene claro el “alcance” de la resolución. “No tengo claro su alcance, en la medida de que [en el caso mencionado por Xavier] estamos hablando de una fórmula presidencial y no de una lista”, dijo el legislador.

En una misma línea, integrantes de la actual dirección del FA también aseguraron que la votación está generando algunas confusiones. “Creo que hay compañeros que interpretan una cosa y otros que interpretan otra. De alguna forma va a haber que discutir qué es lo que se votó y cuál es el alcance. Lo que seguro estaba en la cabeza de todos los que votaron es que se trataba de las listas. Y si bien no me parece descabellado que eso rija para las fórmulas, no sabría decirte si estaba en la cabeza de todos los que lo votaron”, dijo uno de los dirigentes de la actual conducción de la fuerza política.

Falta más

El sector que integra Gelman, Ir, ha sido uno de los promotores de implementar la paridad dentro del FA. La diputada, sin embargo, dijo que lo votado por la fuerza política no es, en los hechos, suficiente para garantizar la equidad entre hombres y mujeres en la actividad del FA. “La representación paritaria en los cargos electivos es un avance muy importante y venía siendo planeado desde 2008. Pero aún queda tejer cómo va a ser la instrumentación, porque en este caso lo que se votó no implica lo instrumental, que también hay que discutir”, dijo Gelman.

La legisladora dijo que la instrumentación de la paridad en la fuerza política es un “paso importantísimo”, que implicará en los hechos “acordar y tener una discusión más minuciosa, articulando y conversando con los sectores, acerca de cuál es el mecanismo mediante el cual se va a expresar [esta paridad] en las listas”.

Gelman sostuvo que si no se determina cómo se va a “plasmar” la paridad en las elecciones, “se pueden dar muchas cosas”, haciendo referencia indirectamente a casos como el de la diputada nacionalista Graciela Bianchi, que renunció a la Cámara de Senadores para cederle su banca a Álvaro Delgado.