El MPP presentó un proyecto de ley a la bancada del FA para regular los viáticos de los legisladores

“La actividad política partidaria necesariamente debe dar claras señales de transparencia en la toma de decisiones, el uso adecuado de los recursos públicos y la rendición de los mismos a la sociedad”, señala el Movimiento de Participación Popular (MPP) en su página web, y por eso entienden que el Parlamento “se encuentra en falta”, ya que “es uno de los pocos organismos de la Administración Pública que aún no ha establecido un mecanismo obligatorio de rendición de los gastos realizados y devolución de los sobrantes de los viáticos otorgados cuando se realizan misiones al exterior para representar a los intereses de nuestro país”.

Así las cosas, el MPP acaba de presentar un proyecto de ley a la bancada del Frente Amplio (FA), que regula los viáticos parlamentarios. El segundo artículo del texto señala que se entenderá por viático “la asignación de recursos económicos, sea mediante la entrega de dinero o medios de pago electrónicos, destinados a las expensas originadas en los viajes realizados al exterior del país”. Y por “expensas” se refiere a “las que deriven de gastos de alojamiento, alimentación, transporte y otros de naturaleza extraordinaria que deriven necesariamente del ejercicio de sus servicios o funciones”.

El proyecto establece que dentro de los diez días hábiles siguientes al regreso del viaje, el legislador o funcionario deberá presentar “la rendición de cuentas del adelanto de gastos asignado para solventar el viaje o comisión de servicios”. Para esto deberá mostrar varios papeles, como “fotocopia del pasaporte y de los tickets aéreos de embarque”, documentación que respalde los gastos correspondientes a “alojamiento, traslados, alimentación y extraordinarios, en caso de que fueran necesarios, propios del evento o de la misión desarrollada”.

Además, el texto señala que “en caso de corresponder”, el viajero deberá reintegrar “los excedentes del adelanto del viático”. Y si no realiza la rendición del adelanto en el plazo indicado, “se procederá a descontar de los haberes del mes siguiente el monto en su totalidad”.

Daniel Caggiani, diputado del MPP, subrayó, en diálogo con la diaria, que en la actualidad los viáticos que perciben del Poder Legislativo no tienen devolución, por lo tanto, “queda a criterio de la autorregulación de los partidos y de cada uno de los parlamentarios” qué hacer con ese dinero. Por eso, el MPP busca regularlo con este proyecto.

“Nosotros [los legisladores] aprobamos leyes y también controlamos y fiscalizamos el accionar de algunas dependencias públicas; entonces, es medio hipócrita que no tengamos una regulación específica para también controlar el uso de los dineros públicos. Sobre todo, teniendo en cuenta que hay algunos legisladores que han dado la vuelta al mundo por viajes parlamentarios y no han devuelto un peso de los viáticos; y después se engolan la voz en algunos programas de televisión hablando sobre los gastos. No sería muy conveniente tener un doble discurso en ese sentido”, finalizó Caggiani.

La semana pasada, el diputado Gerardo Núñez, del Partido Comunista, presentó también a la bancada del FA un proyecto con el objetivo de “transparentar” los viáticos de los legisladores.