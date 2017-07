Familiares de desaparecidos condenaron las declaraciones del comandante en jefe del Ejército

La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado en el que condena las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, quien dijo que a los inundados “les importa un comino lo que pasó hace 44 años”, en referencia al golpe de Estado de 1973. El comunicado dice que las declaraciones son parte de un “discurso peligroso y engañoso” y afirma que con esta prédica se “continúa avalando [...] el golpe de Estado”, tal como lo han hecho “sucesivos comandantes desde el año 85, sin consecuencia alguna”.

“La falta de justicia, los años de impunidad de los crímenes cometidos por los civiles y militares golpistas, explican en parte este discurso agresivo”, dice el texto, y agrega que las Fuerzas Armadas “siguen siendo cómplices hoy, bajo la conducción de Manini Ríos”, de los delitos cometidos por la dictadura. Por último, la organización considera que es “realmente grave” que las declaraciones de Manini Ríos no hayan tenido una respuesta del sistema político, y reclama a los poderes del Estado y, en particular, al presidente Tabaré Vázquez que asuman “su responsabilidad” y no miren “para otro lado” a la hora de “tomar medidas” para que desde las filas militares “no se atente contra los valores democráticos”.