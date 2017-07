Fernando Amado será precandidato a la presidencia y se quiere “quedar” con el Partido Colorado

“¡Se siente, se siente, Amado presidente!”, exclamaban las 90 y pico de personas que estaban el sábado al mediodía en un salón de actos del Club Banco Hipotecario. Era la Asamblea Nacional de Batllistas Orejanos (BO), el sector del Partido Colorado (PC) liderado por el diputado Fernando Amado. Allí se votó para lanzar formalmente, en setiembre –cuando BO cumpla su primer año–, la precandidatura de Amado a la presidencia de la República. Parecía que se iba a votar a la vieja usanza, con las manos levantadas, pero en el fondo un señor exigió a grito pelado: “¡Que sea por aclamación!”. Los aplausos y algún chiflido inundaron la sala. El aplausómetro aprobó la moción y, luego de un breve discurso de Amado, la gente exclamó eso que sentía.

El diputado dijo que para ser candidato hay que estar “muy convencido” y “desearlo demasiado”, porque es un camino “lleno de dificultades” y “sólo aquel que realmente está convencido es el que lo logra”. Pero además es el que termina “contagiando” a la gente que se da cuenta de que realmente quiere “correr la carrera”. Por eso, Amado señaló que su candidatura es una “buena noticia” para muchos que “a lo largo y ancho del país” confían en su proyecto político.

“Y para los contras, para aquellos que no quieren al batllismo –o para aquellos que lo quieren pero fuera del PC–, para aquellos que nos han tildado de traidores más de una vez por el solo hecho de pensar diferente, para aquellos que nos botijean porque somos jóvenes, tengo una tremenda mala noticia, y es que quiero. ¿Cómo no voy a querer?”, enfatizó Amado, y se ganó así otro aplauso del público.

Luego el diputado dijo que es momento de que “el Uruguay entero sepa” que una opción política nueva y “muy distinta” viene “a revertir todos los pronósticos negativos” de la política y del PC, porque está convencido de la necesidad del PC “como instrumento de cambio, pero sobre todo de la política como actividad superior para mejorar la vida de la gente”.

“Nosotros nos queremos quedar con el PC y queremos jugar en las ligas mayores, con un partido a nuestra manera, y para eso vamos a cambiarle la cara al PC. No somos la última trinchera, sino la vanguardia de un viejo partido. Y quiero que quede claro, esto no es un capricho nostálgico de amor incondicional hacia una bandera política. Esto no lo estamos haciendo para salvar al PC, sino a Uruguay, porque hay un generación que tiene ganas y está convencida de ponerle el hombro el país”, dijo Amado, y agregó que quiere que todos los ciudadanos sientan orgullo de vivir en una sociedad “mucho más tolerante, inclusiva y solidaria que la que tenemos hoy”.

Otras voces

Al principio de la asamblea, Amado agradeció la presencia del diputado Tabaré Viera, líder del sector colorado Espacio Abierto, y de Adrián Peña, secretario general del PC. Luego, Amadeo Pereira, de BO, dijo que fue una “señal necesaria” de diálogo y acercamiento, y un gesto de humildad del secretario general, al que, “lamentablemente”, hace mucho tiempo que no estaban acostumbrados. A su vez, Martín Bueno, también de BO, dijo que la presencia de ambos políticos colorados marca “una nueva era del partido”, ya que si estuviera Pedro Bordaberry “no habría habido ningún acercamiento y el estado de crispación interna habría ido en aumento”.

La asamblea duró dos horas y media, y antes de que Amado hablara de su candidatura, una veintena de militantes de BO desfiló por el micrófono. Algunos eran jóvenes que comentaron que no eran colorados y que en el sector de Amado encontraron una propuesta que los atrajo. Otros eran veteranos que estaban desencantados de la política y también se sintieron atraídos por BO.

Una señora dijo que “todo muy lindo”, pero no había escuchado ideas, y preguntó si había alguna para la política social, que es lo que más le preocupa. “¿Cómo hacemos para sacar a esos muchachos de la calle que duermen en las volquetas, todos horribles de mugre? Me preocupan las muchachas drogadas que andan por la calle de noche. Que no haya ni una menos de ellas tampoco, que se venden por 20 pesos. Necesitamos recuperar a esa gente, porque si vamos a ser orejanos, también tenemos que estar con [el que sólo tiene] el chiripá de bolsa”, sostuvo.

Nelson Mandela Záccara, un señor de boina muy colorada, dijo que nunca había escuchado la palabra bullying hasta que la pronunció Tabaré Vázquez en referencia al vicepresidente Raúl Sendic. “Sé que es cuando los chicos estudian y algunos les toman el pelo; antes le llamábamos 'cachada'”, indicó, y señaló que en realidad el bullying lo hizo Sendic “al decir que tiene un título que no tiene, y [cuando] en ANCAP nos dejó clavados con 900 lucas”.

Sin terrajadas

Al final de la asamblea, Amado se refirió a la posibilidad de hacer acuerdos con el Frente Amplio (FA) para votar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Dijo que la realidad cambió desde que se reunió con el presidente del FA, Javier Miranda –el último encuentro fue en marzo–, sobre todo “por la ausencia de diálogo” y de nuevas acciones que generaran “acercamientos de conversación y negociación”.

“Estamos dispuestos eventualmente a acompañar una Rendición de Cuentas, porque es importante para el país, pero si contiene políticas con las que estamos de acuerdo y, además, si nosotros podemos influir en ella”, señaló. Agregó que en BO crearon una comisión que trabajó sobre la Rendición de Cuentas, con el propósito de llevar “propuestas concretas” a la negociación.

Además, subrayó que el FA y el gobierno tuvieron una actitud “totalmente displicente” ante la posible negociación y que, por lo tanto, su sector político analizará internamente qué partes de la Rendición de Cuentas acompañará. Por último, avisó que no va a caer en la “terrajada” de que le digan: “Vos poné dos o tres cositas, nosotros te llevamos eso y vos nos votás la Rendición de Cuentas”.