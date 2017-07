Frente Amplio presentará proyecto de ley sobre financiamiento de partidos cuando empresa done lo suficiente para imprimir todas las copias

El Plenario Nacional del Frente Amplio resolvió la representación igualitaria de hombres y mujeres en todos los cargos electivos que se postulen, tanto en las listas como en la fórmula presidencial. Dada la situación actual del país, los informantes (diario) decidimos dejar pasar el tema de la paridad de género como blanco de una humorada porque no tenemos ganas de ser fusilados en una plaza pública al grito de “Muerte al humor heteronormativo”. Por este motivo comentamos una resolución menor que, además, sabemos que nunca será implementada: se decidió presentar en este período un proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que prevé la prohibición de recibir dinero de empresas, habilitando sólo a personas físicas con límites de monto y la eliminación de la publicidad privada paga en las campañas. “Por ahora no tenemos fondos para imprimirlo. Fripur cerró y ANCAP juega al achique”, dijo un legislador, que prefirió no identificarse porque tenía cuenta en el Cambio Nelson.