Frente Amplio y Partido Nacional coinciden en dos nombres para integrar la INDDHH y negocian los otros tres

La Asamblea General deberá considerar mañana la elección de los candidatos a integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). La sesión comenzará a las 10.00, y media hora antes se reunirá la comisión especial que estudia las candidaturas para acercar posiciones que hasta ahora parecen distantes.

Según supo la diaria, el Frente Amplio (FA) propone cinco nombres para integrar el consejo, en orden de prelación. Los tres primeros son la jueza Mariana Mota, el actual director de la INDDHH Juan Faroppa y el abogado Wilder Tayler, quien fue miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas y director legal y de Políticas Institucionales de Human Rights Watch, entre otros cargos. Mota fue propuesta por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y respaldada por el PIT-CNT y organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos; Faroppa fue propuesto por la asociación de familiares y amigos de migrantes Idas y Vueltas y la Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre; y la candidatura de Tayler fue impulsada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, el Servicio Paz y Justicia y Cainfo.

En el cuarto lugar del orden de prelación del FA está la abogada Josefina Plá, propuesta por Gurises Unidos y el Centro Latinoamericano de Economía Humana. Y en quinto lugar está el actual director de la INDDHH, Juan Raúl Ferreira. Integrantes de la comisión comentaron a la diaria que el de Ferreira sería el nombre que podría “negociarse” con el Partido Nacional (PN) o, en otros términos, el nombre que el FA podría dejar a un lado para sumar a la lista un candidato propuesto por el PN.

Pero el PN no quiere una persona, sino dos, y los tres candidatos que propuso en primera instancia no coinciden con la lista del FA. Eso dijo a la diaria el senador nacionalista Luis Alberto Heber. “Nosotros presentamos tres nombres en igual jerarquía: Mariana Blengio, Juan Martín Posadas y Marcos Israel. Y agregábamos a la nómina de estos tres a Tayler y a Plá”, explicó el legislador. “Estamos pidiendo por lo menos dos lugares para estas tres personas, que fueron impecables en su exposición. Y la negociación es cuáles de los tres que presentamos son los dos que van a quedar”, dijo Heber.

El FA y el PN coinciden entonces en los nombres de Tayler y Plá para integrar la INDDHH, pero los nacionalistas pretenden que se incorporen a la institución por lo menos dos de los tres candidatos que impulsan: la abogada Mariana Blengio, docente universitaria y ex coordinadora de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República; el abogado y ex senador del PN Juan Martín Posadas; y Marcos Israel, ex presidente del Comité Central Israelita. Blengio fue propuesta por los diputados nacionalistas Gustavo Penadés, Gloria Rodríguez y Alejo Umpiérrez; Posadas fue propuesto por el senador blanco Álvaro Delgado y por el Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría, perteneciente a una organización jesuita internacional; y la candidatura de Israel fue impulsada por el Comité Central Israelita.

Otras coincidencias

Las fuerzas políticas minoritarias también juegan su partido en la elección de los candidatos a la INDDHH. Si este martes la Asamblea General no alcanza los dos tercios de votos necesarios para la elección, la ley de creación de la INDDHH establece que si luego de dos votaciones sucesivas no se obtienen mayorías especiales, se citará a una nueva sesión de la Asamblea General dentro de los 20 días corridos siguientes, en la que se requerirá mayoría absoluta para aprobar la integración del Consejo Directivo.

En ese caso, con los votos del Partido Independiente (PI) o de Unidad Popular (UP), el FA podría concretar la aprobación de su nómina sin necesidad de incorporar los nombres propuestos por el PN. Según supo la diaria, el PI coincide con el FA en tres nombres: Faroppa, Mota y Tayler. Impulsa también las candidaturas de la documentalista y ex directora de Televisión Nacional del Uruguay Virginia Martínez, propuesta por el PIT-CNT y la Fundación Mario Benedetti; y de Alejandro Bonasso, ex director del Instituto Nacional del Menor (ahora Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay), propuesto por Gurises Unidos.

En tanto, UP también coincide con el FA al menos en dos nombres: el de Ferreira y el de Mota, dijo a la diaria el diputado de ese partido Eduardo Rubio.

El Partido Colorado recibirá el martes de mañana, previo a la reunión de la comisión especial, el informe de los dos legisladores de ese partido que integran la comisión, el senador Pedro Bordaberry y la diputada Cecilia Eguiluz, y resolverá la posición a adoptar, dijo a la diaria el diputado colorado Conrado Rodríguez. Eguiluz había propuesto al ex diputado colorado Gustavo Espinosa para integrar la INDDHH.