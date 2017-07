Frigorífico PUL de Cerro Largo envió a 140 trabajadores a seguro de paro; FOICA califica la decisión de “persecución sindical”

El frigorífico PUL, propiedad del grupo brasileño Minerva Foods y ubicado en Cerro Largo, envió el viernes a 140 trabajadores del sector desosado al seguro de paro, confirmó a la diaria el secretario general de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (FOICA), Luis Muñoz, por lo que la planta no está operativa. El dirigente informó que “la empresa dice que el envío a seguro de paro es por un tema económico, pero en realidad es por un tema sindical. Es represión sindical por lo que hizo el sindicato de base”.

Según Muñoz, el sindicato “siempre ha hecho las asambleas dentro de la planta frigorífica sin pedirle permiso a la empresa. Se le informaba pero no se le pedía permiso”. “Ahora la empresa quiere ser informada antes y dar una autorización para que se haga o no la asamblea. Eso el sindicato de base no lo acepta”, explicó Muñoz.

Representantes de la empresa y la FOICA se reunieron a principios de la semana pasada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) e iban a continuar las negociaciones el sábado, pero “el viernes la empresa sorpresivamente mandó a todo el turno del desosado, que es donde hay más afiliados al sindicato, al seguro de paro”. Muñoz dijo que se está intentando fijar otra instancia tripartita para mañana, pero aún no se confirmó.

En cuanto al Frigorífico Carrasco, también adquirido por Minerva Foods en 2014, Muñoz dijo que “por ahora se trabaja normalmente”, aunque el sindicato de base de esa planta está “analizando la situación” del PUL.

Consultado por la diaria, el director nacional de Coordinación en el Interior del MTSS, Ariel Ferrari, confirmó que la Dirección Nacional de Trabajo está tratando de convocar a las partes a una reunión tripartita y dijo que quedaron “medio sorprendidos” por la decisión de la empresa. “La semana pasada había un ámbito tripartito que fue suspendido por la empresa. Se tomó esa decisión sin haber anunciado nada antes”, afirmó.