Funcionarios de OSE suspendieron ocupación; mantienen denuncia de “pérdidas de agua” y problemas “graves” de gestión

El lunes la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) armó una carpa frente a la sede central de la empresa estatal, con el fin de “tomar contacto con los usuarios” y como “vía de comunicación con los compañeros”, en medio de la negociación que se está llevando a cabo con el directorio.

Desde hace un tiempo, los trabajadores sindicalizados mantienen un trato áspero con la directiva. Hace poco menos de un año se llevó a cabo una movilización similar, con el objetivo de visibilizar su “discrepancia” con la gestión, consecuencia del “desconocimiento de la organización sindical y actitud de soberbia”.

Las relaciones se mantenían sin cambios hasta que el martes de tarde “nos llamaron a una reunión”, contó el presidente de FFOSE, Gustavo Ricci, a la diaria. “Diez días atrás nos habíamos reunido y nos habían dicho que no a todo, pero el martes encontramos a un directorio proclive a encontrar soluciones a las cuestiones que estábamos planteando”.

Trabajadores y autoridades pudieron acordar en dos cosas: por un lado, que las trabajadoras con uso de licencia maternal puedan cobrar el promedio de los haberes de los últimos seis meses –“porque a algunas, que normalmente trabajan con guardias, si cobran lo fijo, les disminuye mucho el sueldo”, explicó Ricci, y aclaró que con esto se busca “proteger a las compañeras”–; por otro, se aprobó restablecer un beneficio del que los trabajadores de OSE gozaban hasta 2004 –y conservan otros funcionarios estatales–, que contempla diez días de licencia al año para el cuidado de familiares directos.

Sobre otros dos asuntos todavía se busca llegar a acuerdos. Los trabajadores reclaman que “aquellos que trabajan en un régimen extraordinario de horas extras para mantener el servicio durante los fines de semana o feriados son remunerados de manera inferior al valor del día de trabajo de lunes a viernes”. Además, reiteran “la necesidad de establecer un cronograma para eliminar las tercerizaciones”: “Si OSE tiene 800 trabajadores tercerizados es porque necesita que estas tareas se lleven a cabo”, razonó Ricci como argumento del pedido de reubicación. La respuesta del directorio fue que “se iba a trabajar en idear un plan para solucionar ambas cuestiones”, dijo a la diaria el presidente de la federación.

Luego de la reunión, en la que se llegó a acuerdos de palabra, la asamblea de trabajadores se reunió el miércoles y resolvió “postergar” la decisión de ocupar los lugares de trabajo –que estaba prevista para la semana que viene–, de manera de “posibilitar el diálogo”.

Ayer, el sindicato se citó con el directorio en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para elaborar un acta que pautara los plazos, para que, “a más tardar el 21 de julio, se pueda llegar a un acuerdo firmado y homologado”, dijo Ricci.

Pendiente

Más allá de la aparente resolución de los conflictos sindicales, consultado por la diaria respecto de las denuncias de problemas de gestión Ricci contestó que estas siguen vigentes. Hace un año, la federación había denunciado que “más de la mitad del agua que sale de OSE se pierde”. En este sentido, el dirigente sindical sostuvo que “hoy en día, el panorama sigue igual: de cada 100 litros que OSE tiene para facturar, pierde 54” por varios problemas: “robo, fallas en la medición y en el estado de las cañerías”, entre otros.

Además, FFOSE denunció una “contradicción” entre el discurso presidencial y la gestión de la empresa estatal. “El presidente [Tabaré Vázquez] manifestó en varias oportunidades que las obras en la cuenca del río Santa Lucía – que provee de agua potable a más de la mitad de la población– son prioritarias, pero, según lo que sabemos, las acciones concretas de OSE no son concordantes: de las tres plantas –San Ramón, Fray Marcos y Santa Lucía– se están deteniendo los ritmos de llamado a licitación, y en otros casos estos no están ni siquiera encaminados”, sostuvo Ricci. Además, recordó que “el aumento del costo fijo en la tarifa que se produjo en enero estaba destinado a esto”, a pesar de lo cual, dijo, “aún no hemos tenido noticias de avances”.