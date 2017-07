Hoy empieza la venta de marihuana en farmacias, pero en varios departamentos no estará disponible

“Papá, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a vender droga?”, le preguntaron dos adolescentes a su padre, un farmacéutico de Florida que “toda la vida” les dijo a sus hijos que “la droga es mala”. El farmacéutico citó esa anécdota a la diaria para ejemplificar que “hay algo filosófico” en su negativa a expender cannabis en su comercio. Hoy arranca la venta de marihuana legal en farmacias, y Florida es uno de los departamentos en los que los adquirentes –casi 5.000 registrados en todo el país– no podrán comprar ni un solo gramo. Pero está lejos de ser el único: ayer el programa Informe final, de Radio Uruguay, comunicó que en diez departamentos del interior no se venderá cannabis. De todos modos, se trata de información extraoficial, ya que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), al cierre de esta edición, todavía no había publicado la lista de farmacias adheridas, aunque la semana pasada sí había confirmado que por el momento serán 16 los locales habilitados para la venta.

El farmacéutico de Florida con el que se comunicó la diaria no se niega a vender marihuana solamente por cuestiones “filosóficas”, sino también porque, a su juicio, hubo un “mal manejo de la información” sobre el tema a nivel oficial, y además porque las farmacias “son promotoras de salud”, y si bien el cannabis “es una droga que obviamente está controlada”, no deja de ser “algo recreativo”.

“En la farmacia no puedo vender cigarros. Y si yo quisiera poner una heladera con cerveza, por ejemplo, que es una droga legal, no podría, porque somos promotores de salud. ¿Es coherente que estemos vendiendo marihuana?”, indicó el farmacéutico, y agregó que la marihuana no se puede comparar con los medicamentos, ya que estos “son avalados por el Ministerio de Salud Pública [MSP] y tienen una función orgánica reconocida para solucionar un faltante de salud”.

Por otro lado, pero en el mismo departamento, Juan Arizaga, que es vicepresidente de la Asociación de Farmacias del Interior y dueño de cinco farmacias en Florida, dijo a la diaria que no va a vender marihuana en sus establecimientos porque se trata de la variedad recreativa. Además, siguiendo la misma línea que su colega y coterráneo, preguntó para qué vender marihuana en las farmacias si allí se venden medicamentos, y agregó que “el día que salga el cannabis medicinal y sea controlado por el MSP, es obvio que vamos a trabajarlo”.

A su vez, Arizaga indicó que la Ley 15.703, que regula la venta de medicamentos, establece que la dispensación debe hacerse solamente en las farmacias, pero, sin embargo, hay quioscos, almacenes y supermercados en los que se venden “analgésicos y hasta antibióticos. [...] Yo soy farmacia y perfumería, y no me salgo de ese rubro; no vendo ni galletitas ni nada de eso. Pero respeto que haya gente que tenga la necesidad de tener otros ingresos”, concluyó.

A todo esto, Julio Rey, de Movida Cannábica Florida, dijo a la diaria que la falta de expendios de marihuana en algunos departamentos es “un problema grave” y una señal de que hay “una notoria influencia de personas o instituciones totalmente ajenas” al público objetivo de la ley de regulación del cannabis, que son los usuarios. Además, Rey dijo que la dosificación semanal que estableció el Ircca (diez gramos por semana) implica que el usuario de departamentos en los que no hay expendio tenga que trasladarse a un lugar lejano por poca cantidad.

Tomando en cuenta el bajo porcentaje de THC de la marihuana legal (2%), Rey dijo que va a resultar un “faso dormilón”, como para fumar “cuando llegás a tu casa luego de la jornada laboral y te disponés a relajarte”. “Es ideal para mirar el informativo y que no te asuste tanto”, agregó.