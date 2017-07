Juan Castillo cuestionó a quienes se “apresuraron” por Sendic, que dijo que se mantendrá en la vicepresidencia

El vicepresidente Raúl Sendic dejó en claro ayer que, al menos hasta que no haya un pronunciamiento de la Justicia o del Tribunal del Conducta Política del Frente Amplio (FA), no renunciará. “Tengo una muy importante responsabilidad y no voy a tomar una decisión sobre la base de versiones de prensa”, declaró ayer, tras la firma en el Parlamento de un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. El jerarca incluso suspendió la licencia que iba a tomarse a partir de hoy y el miércoles de noche estuvo reunido con algunos senadores del FA analizando su situación.

Sendic sostuvo que está en comunicación “permanente” con el presidente Tabaré Vázquez, y dijo coincidir con lo que dijo el presidente ayer. “Lo hemos conversado en más de una oportunidad. Después de que se pronuncien la Justicia y el Tribunal de Conducta Política del FA tomaremos con serenidad, si fueran necesarias, las decisiones que tengamos que tomar”, aseguró.

También el ex presidente y ahora senador José Mujica llamó a bajar el tono. “No se debe presionar a los organismos que tienen que laudar, son formas indirectas de presionar. Después de que haya un pronunciamiento, chau”, dijo a Canal 12. No obstante, sostuvo que en caso de que Sendic renuncie, no sabe “lo que va a hacer Lucía [Topolansky]”, pero dejó en claro que quien decidirá si asume o no en caso de una posible dimisión será “su organización política” (el Movimiento de Participación Popular), aunque “por ahora” no se discutirá eso.

La posibilidad de que Topolansky renuncie, como había anunciado en mayo, y que la vicepresidencia sea asumida por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, fue eludida ayer por este jerarca. “Tenemos un vicepresidente electo, y si no lo fuera existen mecanismos constitucionales”, sostuvo el ministro cuando fue consultado al respecto. Luego dijo que no iba a responder “pelotazos”.

Otras voces admitieron la tensión que genera la situación. La senadora Mónica Xavier, secretaria general del Partido Socialista, dijo a Canal 12 que se vive “una dificultad que nos duele mucho en el plano personal y político”. Según aseguró, “si el caso amerita, habrá que evaluar cuál es la mejor salida, pero no vamos a anticiparnos”. En declaraciones a ese mismo medio, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo que “todos los uruguayos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Por su parte, el titular del MTSS, Ernesto Murro, se limitó a apoyar los dichos de Vázquez.

Otros cuestionaron las declaraciones de los últimos sectores que se expresaron, como la Vertiente Artiguista o el Partido Demócrata Cristiano, que el miércoles emitió una declaración destacando que “no se puede poner en duda el proyecto político”. El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, manifestó su preocupación por “todos los que se apresuran dando por un hecho la condena del compañero”. “Nos deja preocupación. Los comunistas condenamos y rechazamos eso. No es de frenteamplistas esa actitud”, afirmó.