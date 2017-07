Legisladores opositores quieren la opinión de cancillería sobre el aumento de la tasa consular

La oposición pedirá una nueva comparecencia del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Comisión de Diputados que estudia la Rendición de Cuentas. Integrantes del Partido Nacional (PN) y del Partido Independiente (PI) quieren que la cancillería se exprese sobre las repercusiones del aumento de la tasa consular. El ministro interino, José Luis Cancela, junto con cuatro asesores, asistieron ayer a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para explicar los artículos de su cartera.

El diputado nacionalista Jorge Gandini dijo a la diaria que Cancela “se negó a responder el impacto que puede tener para el país el aumento de la tasa consular”. [Cancela] dijo que no era tema de él ni de su ministerio. Pero es él quien tiene que opinar sobre el impacto comercial de los convenios que el país tiene firmados. Otros países pueden tomar medidas de igual magnitud ante una medida que pueden considerar de protección”.

En tanto, el diputado independiente Iván Posada dijo que sería bueno conocer la opinión de la cancillería en un tema que tiene “directa relación con la política de inserción internacional”.

“Uruguay está volcado hacia la exportación. En la mañana [de ayer] en la reunión con [el Ministerio de] Ganadería se daba cuenta de la importancia de la estrategia de inserción para que el trabajo de los uruguayos sea valorado a partir de lo que exportamos”, dijo Posada. También agregó que Cancela manifestó su disposición a que el ministerio dé una respuesta. “En todo caso, esto va a ser objeto de una nueva convocatoria, porque es lo suficientemente importante como para tener una respuesta del ministro [Rodolfo] Nin Novoa”.

El representante del Frente Amplio (FA) Alfredo Asti dijo a la diaria que la comparecencia del Ministerio de Relaciones Exteriores sólo tenía que ver con dos artículos de la Rendición de Cuentas. “Uno tiene relación con los ciudadanos uruguayos en el exterior, y el otro es la trasformación de un cargo”, explicó Asti. Sobre la tasa consular, Asti dijo que fue el ministro Nin Novoa el que se expresó en una oportunidad, y Cancela “entendió que, como ministro interino, no tenía nada que decir”.

A fines de junio, en una entrevista con El Observador, el canciller Nin Novoa dijo que “desde el punto de vista programático y conceptual, el aumento de la tasa va un poco en contra del discurso. Pero es una necesidad fiscal que tenemos [...] como hombre de gobierno trataré de explicar lo máximo posible la aplicación de esta tasa que, además, no es para siempre sino que tiene un programa de desgravación”.

Por su parte, el diputado Alejandro Sánchez (FA) aseguró que la pregunta sobre la tasa consular fue “intrincada” y que se hizo cinco minutos antes de que terminara la sesión. “El Ministerio de Relaciones Exteriores vino por su articulado, no por la Rendición de Cuentas en general; por lo tanto, Cancela dijo que no estaba preparado para contestar sobre la inserción internacional. También es cierto que la pregunta fue medio intrincada, porque hablaron sobre declaraciones de Nin Novoa; Cancela dijo que no era quién para interpretar al canciller. Además, Gandini hizo la consulta a las 15.45, cuando la sesión se levantaba a las 16.00. Tampoco era muy serio que diera una respuesta en cinco minutos”. La Rendición de Cuentas incluye una disposición de aumento de la tasa consular a 3% para los países del Mercosur y a 5% para los países extrabloque, con excepción de aquellos con los que Uruguay tiene acuerdos que lo prohíben, por ejemplo, México.