Lista de Sendic sale a respaldar a su líder, pero siguen las críticas en la interna del FA

“Fuerza Raúl”, dicen las pintadas que aparecieron esta semana en varios muros de la capital. La departamental de Montevideo de la lista 711 decidió salir a respaldar al vicepresidente y líder del sector, Raúl Sendic, al que vienen “golpeando desde hace dos años”. “Apoyamos a Sendic y reafirmamos su liderazgo dentro del sector; por eso surgió la idea de hacer esta movida de apoyo”, explicó Pablo Aldaya, edil montevideano de la 711 y uno de los impulsores de las pintadas, que se harán también en otros lugares del país. Según Aldaya, la “campaña”contra Sendic ha provocado también que la lista 711 “termine siendo muy golpeada”, y por eso el interés de sus dirigentes por revertir la situación.

Sin embargo, los cuestionamientos a la figura de Sendic son cada vez más frecuentes en la interna del Frente Amplio. Ayer el intendente de Canelones, Yamandú Orsi (Movimiento de Participación Popular) escribió en su cuenta de Twitter un comentario que, para muchos, era una referencia a la situación política del vicepresidente: “Todos cometemos errores. Y tenemos ese derecho. Lo que no podemos es endosar esos errores a un proyecto colectivo. No hay derecho”. El diputado Darío Pérez (Liga Federal Frenteamplista) directamente pidió la renuncia de Sendic. “El olfato mío es que el compañero debería dar un paso al costado. Y no le estoy haciendo bullying. Nunca dejé que patearan a nadie en el piso. Reivindico el derecho de criticar lo que no me parece bien y la autocrítica del Frente Amplio”, dijo a Teledoce. En estos episodios, el diputado fernandino ha visto “síntomas” que a “un tipo de izquierda no le gustan”. “No me banco que se haya gastado ese dinero en una fiesta, porque me acuerdo de los asentamientos y de que con esa plata puedo conseguir, aunque sea, casas prefabricadas. La autofagia puede ser destructiva, pero también regenerativa. La autofagia tiene la capacidad de restablecer el equilibrio dentro de la célula”, opinó.