Lista mayoritaria de SUINAU retiró aval a representante de Jóvenes del PIT-CNT, que busca disputar la mayoría en las elecciones

A pedido del Sindicato Único del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU), el Consejo Directivo de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) le quitó el aval a Tatiana Antúnez, militante del SUINAU y representante del Departamento de Jóvenes del PIT-CNT en el Secretariado Ejecutivo de la central sindical. Así se transmitió ayer en ese ámbito, donde varios dirigentes cuestionaron la definición de COFE. Antúnez considera que fue una decisión “autoritaria” que se produjo en el marco de las elecciones en el SUINAU (que serán a comienzos de setiembre), ya que la lista 20 de Noviembre, a la que ella pertenece, está preparando un bloque junto a la lista 1886, para disputarle la mayoría a la lista 10, liderada por Joselo López.

La decisión de COFE fue cuestionada por varios dirigentes del PIT-CNT en el Secretariado Ejecutivo y también por dirigentes del Partido Comunista. “Una pena. No por razones formales, sino de fondo. Desplazan a Tatiana, mujer, joven luchadora, por pensar distinto”, tuiteó Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. Más tarde, el secretario general de la central sindical hizo una encuesta en Twitter sobre el tema: “¿Está bien que el SUINAU saque a una compañera mujer que ha cumplido con definiciones de su organización, por integrar una lista opositora?”.

En diálogo con la diaria, López dijo que “por temas internos” se le retiró el respaldo a Antúnez, pero negó que haya sido por ser parte de una lista opositora, ya que cuando se la nombró “ya era parte de una lista opositora”. Sin querer profundizar en los motivos, el secretario general de COFE y presidente del SUINAU dijo que hubo “decisiones que tomó esa agrupación que no compartimos. Tienen que ver con alianzas dentro de la interna sindical que no compartimos”.

La decisión de quitarle el aval a Antúnez no se resolvió en una reunión de la directiva del SUINAU. Antúnez, que integra la directiva del gremio (en la que la lista 10 tiene seis integrantes y la 20 de Noviembre y la 1886, tres) dijo a la diaria que el lunes 26 de junio hubo una reunión del órgano de conducción y no se trató este tema. Ese lunes “se reunió la lista 10 y decidió tomar esta decisión, que informalmente me la comenta Joselo el martes 27”, transmitió Antúnez, que entiende que el Consejo Directivo Nacional de COFE haya trasladado la definición a la central sindical, porque “no se iba a imaginar que esto no se haya definido en un ámbito formal”. Después de ese comentario que le hizo López, Antúnez tuvo noticia de la decisión ayer, en la reunión ordinaria del Secretariado Ejecutivo, cuando se presentó la carta en la que COFE explicita la decisión. En ese ámbito se generó una discusión “enérgica”, en la que, más allá de reconocer que la definición de COFE es aceptable estatutariamente, varios dirigentes opinaron que consistía en un “error político”.

Para atrás

Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, opinó que la decisión es “muy negativa” para la central y constituye “un paso atrás”. Recordó que después del congreso de 2015, la central resolvió que los departamentos de Género, Jóvenes y Derechos Humanos del PIT-CNT nombrarían sus representantes al Secretariado Ejecutivo, y que serían mujeres. “No podemos dar señales de darle al Departamento de Jóvenes la responsabilidad de nombrar su representante y después dejarlo supeditado a lo que su sindicato de base decida, porque, en definitiva, no estamos delegando esa responsabilidad”, dijo Pereira en diálogo con la diaria, y añadió que esa decisión de nombrar mujeres implicaba “el comienzo de una discusión que el próximo congreso va a tener que dar, que es cómo se construye una dirección que tenga equidad de hombres y mujeres; esto, sin duda, es un paso atrás, y como todo paso atrás, es retardatario”.

Además, Pereira consideró que el hecho de “tener posiciones diferentes dentro de un sindicato no debe ser la causante de que un compañero salga de la dirección del PIT-CNT”, y recordó que muchos dirigentes históricos del movimiento obrero “eran minoría en su sindicato de base, pero construían desde el PIT-CNT”. “Son equilibrios que hay que preservar”, afirmó, y sugirió que el SUINAU “podría revertir esta decisión”. Mencionó como ejemplo que cuando su corriente ganó la mayoría en la Federación Uruguaya de Magisterio, en 1990, Alicia Pintos, que era la representante en el PIT-CNT, siguió siéndolo hasta 1996, cuando decidió jubilarse.

Antúnez explicó que el nuevo bloque que se busca conformar en la interna del SUINAU convoca “a los que no se sienten representados o están desconformes con cómo viene trabajando el sindicato, para poder generar cambios desde la perspectiva de los derechos humanos. No puede ser que cuando uno habla de su sindicato, dé vergüenza”, dijo, y planteó que se busca “un sindicato más democrático, más participativo, que considere que los derechos de los gurises no son aparte de los derechos de los trabajadores”. La dirigente recordó que desde su corriente “no nos sentimos parte, por ejemplo, con la justificación que hace el sindicato cuando hay denuncias por maltrato, por tortura”, y aseguró que la dirección del sindicato “trabaja anulando a la minoría”.

“Esta vez tienen un poco más de miedo de que podamos tener algún avance o de que podamos ganar”, consideró Antúnez. Para la dirigente, además, “no es casualidad, [para que se haya decidido quitarme el aval], que sea mujer y joven: si esto le pasaba a un compañero varón, no le sacaban el aval”.