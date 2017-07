Los principales referentes del nacionalismo apoyan dos propuestas de reforma constitucional, con destino aún incierto

El sorpresivo apoyo que el senador y ex presidenciable Luis Lacalle Pou le dio a la campaña de recolección de firmas por la eliminación de la “obligatoriedad” de la inclusión financiera, impulsada por la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, politizó el tema a niveles inesperados, al punto de que varios actores del oficialismo salieron la semana pasada a manifestarse al respecto y el propio ex presidente José Mujica llegó a admitir problemas en la implementación de esta norma.

El ahora senador declaró el jueves de noche a Canal 4: “Los chorros también piensan. Si los únicos que van a tener dinero en efectivo son los boliches chicos, los condenamos, y entonces adiós”. Según dijo, es necesario “cuidar a los boliches chicos, porque son los que distribuyen, sobre todo con los más pobres. Hay que cuidar que esto, que tiene un costo, no les salga más caro a los chiquitos y más barato a los más grandes, porque si no, estamos en la ley del embudo. Todas esas críticas las recojo”.

A pesar de sostener que detrás del plebiscito hay “problemas reales”, Mujica dijo que hay que buscar soluciones a los problemas de la implementación de la ley antes del plebiscito. “Todos los cambios cuestan y cuestan, y es cierto que hay gente que tiene dificultades, y que hay lugares que están muy lejos también es cierto. Pero no es menos cierto que el mundo va para ahí”, sostuvo. Otro que se expresó fue el también frenteamplista Darío Pérez. Este diputado sugirió: “Creo que no hay nada más sano que que la gente decida”.

Pero las dudas dentro del propio oficialismo tampoco han logrado embanderar completamente a los blancos detrás de una propuesta. Si bien el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, viene apoyando la propuesta, su sector no ha definido si lo hará masivamente. El jueves Larrañaga dijo a Nuevo Siglo TV que firmará “como una expresión de descontento”, a pesar de que no se llegue a las 300.000 firmas para alcanzar el plebiscito. “Lo concreto es que esto va a terminar en un proceso donde va a haber que modificar la ley por la fuerza de los hechos”, dijo.

El diputado Jorge Gandini, uno de los principales bastiones de Larrañaga en Montevideo, dijo ayer a la diaria que él firmará, pero no saldrá a recolectar más adhesiones. “Creo que no es materia constitucional, pero si es el último recurso que queda, entonces está bien”, describió al respecto.

En realidad, esta postura no es tan distinta de la de Todos, el sector que encabeza Lacalle Pou. El senador Álvaro Delgado, uno de los principales referentes del bloque, dijo a la diaria que, si bien en el grupo todos están de acuerdo con la importancia de flexibilizar la ley, la idea es “no politizar” la campaña. Por eso, se resolvió que cada dirigente del sector manifieste en forma individual su adhesión o no a la causa.

Por su parte, la senadora nacionalista Verónica Alonso, quien se ha escindido, en los hechos, de Larrañaga, dijo que no apoyará la campaña de reforma constitucional. “Me parece que el plebiscito no es el camino”, dijo la legisladora el jueves a Canal 12. Consideró que se trata de una “buena ley, pero con dificultades”, y que el gobierno falló en su implementación en dos cosas: “La hizo más rápido que las condiciones en las que estaba el país, y faltó información”. Sostuvo que “no hay que oponerse” a los cambios de la ley, sino que es necesario “informar” mejor a la ciudadanía, y destacó que se trata de una norma que democratiza el acceso al sistema bancario y fomenta la formalización del empleo. “No hay que esperar al 2020 para una solución, y tenemos que hacerlo desde ahora”, finalizó, destacando la importancia de buscar acuerdos para modificar la gradualidad de la ley.

A lo guapo

Y así como Lacalle Pou se embanderó con la recolección de firmas contra la “obligatoriedad” de la inclusión financiera, Larrañaga hizo lo mismo con una campaña que nació de la alianza entre la Unión de Jubilados y Pensionistas y la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas (que se presentó a las elecciones del Banco de Previsión Social el año pasado) para exonerar de cualquier tipo de gravamen a las jubilaciones y pensiones. “Nosotros seguramente vamos a apoyar también una instancia de recolección de firmas en ese sentido, porque nos parece que es de justicia”, dijo a Nuevo Siglo TV.

Esta campaña no sólo logró la adhesión de Larrañaga, sino también la de Alonso. “En este caso yo no me opongo a la herramienta que tiene la ciudadanía”, dijo al respecto la senadora, quien consideró que el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social es inconstitucional, y que “habrá que sentarse a pensar” cómo sustituir los 200 millones de dólares anuales que hoy recauda ese impuesto.

Esta iniciativa, empero, no ha recibido aún el visto bueno del bloque de Lacalle Pou. “No se ha evaluado, si bien hay varios dirigentes que ya han firmado, pero no es un tema que lo hemos hablado como sector”, dijo Delgado al respecto.