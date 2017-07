Mides aseguró que incumplió metas porque atendió a más personas de lo planificado

En el edificio José Artigas, anexo al Palacio Legislativo, se vivió ayer una jornada de trabajo efervescente. En los pasillos, periodistas de todos los medios esperaron por horas la salida de los legisladores y distintas autoridades de gobierno. Puertas adentro, los representantes nacionales trabajaron hasta última hora en la negociación del proyecto de Rendición de Cuentas, que hoy empieza a ser votado en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. Este cuerpo recibió a las 9.30 a una delegación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), encabezada por la ministra Marina Arismedi, que llegó acompañada por los principales jerarcas. La exposición del Mides fue extensa; las autoridades salieron pasadas las 14.30. Durante la comparecencia, muchos diputados salieron de la reunión para almorzar o tomar un respiro. En un momento el intercambio fue un ida y vuelta entre el diputado del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés y la ministra Arismedi.

En la previa, Penadés había anunciado sus reparos sobre el cumplimiento de las metas, la contratación de personas mediante diferentes organizaciones sociales y la “propuesta presupuestal del Mides, que solicita enajenar 63 hectáreas en el departamento de Montevideo [en La Tablada]”.

El documento proporcionado por el Mides a los diputados, que señala el cumplimiento del ministerio, dice que la Dirección de Desarrollo Social no cumplió con 88,9% de sus metas, mientras que en la Dirección General de Secretaría el porcentaje de incumplimiento es 53,1%; por su parte, el Instituto Nacional de Alimentación no presentó cifras.

En conferencia de prensa, Arismendi explicó que esto es “una especie de descubrimiento que hemos hecho los ministros. Una de las novedades de este gobierno es que hacemos planificación con indicadores. Estamos aprendiendo y está aprendiendo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto [OPP] a medir los resultados. El Mides pecó por sobrecumplimiento, por lo tanto, no cumplió con las metas planteadas porque se pasó. Pusimos que íbamos a atender tantos miles y recibimos a más personas, eso da un no cumplimiento. Está muy bueno, vamos a planificar mejor y ser más ambiciosos”, explicó.

“La explicación de la ministra es muy difícil de entender”, dijo Penadés al salir de la reunión. “El Mides tiene un presupuesto de más de 250 millones de dólares al año para atender varios programas de asistencia social. Cuando preguntamos cuánto de ese dinero llega a la población objetiva y cuánto dinero queda en la burocracia, en los organismos no gubernamentales, no nos contestan. Se dice que 87% de los gastos de funcionamiento están dedicados a la tercerización de organizaciones no gubernamentales que son las que cumplen con las tareas sociales”, afirmó.

Penadés también preguntó por el programa Uruguay Crece Contigo, “en el que se gastan casi 196 millones de pesos por año y los beneficiarios son 4.000 personas. No digo que sean los únicos beneficiarios, pero ¿cuánto es el dinero que llega a esa población? ¿Cuánto del bolsillo de los uruguayos está destinado a atender esas realidades? El ministerio no supo contestar”. Dijo que su gran duda es “saber cuántas personas salen de la pobreza o de la calle para ser insertadas en la sociedad”, cifra de la que, según dijo, tampoco responden. “Baja la pobreza, por lo que deberían bajar los beneficiarios del Mides, pero son cada vez más. Esos cálculos nos hacen dudar de la profesionalidad con la que se están atendiendo los números”, dijo. En tanto, Arismendi afirmó que el diputado hace una división “aritmética” que no se corresponde con la realidad.

Sobre el terreno en La Tablada la ministra explicó que no se trata de una enajenación. “Es un predio grande cedido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que por ley no se puede dar al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente [INISA]”; por el proyecto de Rendición de Cuentas pasa al Mides y este lo traspasa al INISA sin que medie un intercambio económico. Penadés dijo que le quedó claro que es una transferencia y que le parece bien.