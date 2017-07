Nin Novoa contestó a críticas desde el FA sobre ingreso como asociado a Alianza del Pacífico

El canciller Rodolfo Nin Novoa confesó que está “cansado” de las críticas que recibe de legisladores del Frente Amplio (FA), que lo acusan de ser “prácticamente un traidor comercial”. “Yo no sé si leen mal o no quieren leer, porque, al final, uno está cansado de escuchar siempre que nos apartamos del FA, que somos poco menos que unos traidores comerciales o programáticos, y no hemos hecho otra cosa que ceñirnos a esto [al programa del FA]. Además, también lo digo con el aval del presidente de la República”, declaró Nin a En perspectiva, en referencia a las críticas a la voluntad de Uruguay de pasar a ser Estado asociado de la Alianza del Pacífico, que surgieron de sectores como Casa Grande y el Partido Socialista.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro dijo a la diaria el lunes que la cancillería tiene el “hobby” de suscribir acuerdos de libre comercio sin realizar estudios de impacto que le permitan evaluar su conveniencia. “Tengo otro hobby mucho más interesante que andar trepado y durmiendo en los aviones y discutiendo de un día para otro con ministros tratados de libre comercio e inserción internacional”, respondió Nin. Agregó que los estudios de impacto “vienen después” de que se establecen los términos de referencia de la negociación. “¿Qué vamos a estudiar sobre cuestiones que no estén definidas en los términos de referencia?”, inquirió.

Explicó que con el ingreso de Uruguay como Estado asociado a la Alianza del Pacífico el gobierno pretende “ampliar las posibilidades de una buena inserción internacional” y “eliminar las barreras, los obstáculos que tiene el comercio entre los países, primero de América Latina”. Uruguay ya tiene liberalizado el comercio con todos los países que integran la Alianza del Pacífico por medio de los acuerdos de complementación económica de la Asociación Latinoamericana de Integración.

“En algún momento se llegó a decir –algunos [frenteamplistas], no todos– que no podíamos acercarnos a la Alianza del Pacífico porque los países que la integran tenían un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Y eso qué tiene que ver? El problema es cuando el comercio se ideologiza, cuando la ideología empieza a meter su influencia en estos aspectos”, consideró Nin.