Oposición cuestiona el proyecto "Un instrumento, un niño"

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, fue recibida ayer por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados que sigue tratando el proyecto de Rendición de Cuentas. Uno de los puntos que criticó la oposición sobre el articulado que presentó la cartera es el proyecto “Un instrumento, un niño”. “Pregunté por qué es financiado por el SODRE y no por Primaria, y se me explicó que no es para todos los niños, sino para aquellos que aspiran a tocar en la Orquesta Juvenil del SODRE”, dijo el diputado independiente Gonzalo Mujica. Iván Posada, del Partido Independiente, dijo: “Reforcemos en el ámbito escolar la posibilidad de la formación musical y no hagamos esfuerzos de esta naturaleza, que son absolutamente voluntaristas y de dudosa fortaleza”.