Para AUTE, cambio en la matriz energética es caro

El senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou dijo ayer que la decisión del gobierno de usar el Fondo de Estabilización Energética para obras de infraestructura es “ilegal e injusta”. El líder del sector Todos aseguró que el fondo, creado por UTE en 2011, tenía como única finalidad disminuir el impacto negativo de los déficits hídricos de la empresa eléctrica. En su audición, el senador dijo que el ahorro que se logró por el cambio de la matriz energética no repercutió en la baja de las tarifas. Lacalle Pou cree que los más de 170 millones de dólares del Fondo no deben ser destinados a las obras que la empresa UPM exige para instalarse en Uruguay. El nacionalista aseguró que el gobierno “después de tantos años de bonanza” sigue “teniendo un déficit importante y cada vez que puede, vía ajuste fiscal o vía tarifazos, le echa mano al bolsillo de la gente”.

Lacalle Pou incluso sostuvo que esto no “parece legal”, porque la creación de ese fondo y su fin último de estabilización no contemplan entre sus cometidos el uso que pretende darle el Poder Ejecutivo.

Gonzalo Castelgrande, secretario de la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE), dijo a la diaria que están lejos de los argumentos del Partido Nacional o del Partido Colorado, porque “firmaron todos dentro de la multipartidaria y ahora se abren como si no tuvieran nada que ver”.

“Nosotros hemos sido muy críticos con la política del gobierno, pero tampoco nos vamos a comer la pastilla”, aclaró el dirigente. Castelgrande dijo que no están en desacuerdo con que se use el dinero para fortalecer a AFE, pero discrepan en que se invierta para que una empresa extranjera, como UPM, se instale en Uruguay.

Sobre el cambio en la matriz energética, dijo que no es tan beneficiosa como dice el gobierno. “Antes dependíamos de los [combustibles] fósiles, pero ahora cambiamos de figurita y dependemos de las empresas privadas. No es más barato; sí tenemos asegurada la demanda”. Castelgrande aseguró que uno de cada diez molinos es del Estado, lo que obliga al país a depender de las empresas privadas; pasa algo similar con la generación de energía por biomasa y electrolítica.“Hoy tenemos un costo estable, pero alto”, y el ahorro se explica porque en estos años no hubo una sequía grande.

“UTE firmó contratos fijos, en dólares y a 20 años, que tiene que pagar, y no importa si hay agua o no, y representa 40% de su costo.

AUTE propone que los más de 170 millones de dólares se inviertan en, por ejemplo, molinos para que el parque quede mejor distribuido.