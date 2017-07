Preacuerdo entre sindicatos policiales y Ministerio del Interior para el pago de nocturnidad

Una delegación del Ministerio del Interior (MI) concurrió ayer a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para hablar sobre los artículos de esta cartera en el proyecto de Rendición de Cuentas. Al salir, en diálogo con la prensa, el ministro Eduardo Bonomi resumió que el MI plantea tres grandes objetivos: fortalecer el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y “rematar bienes que están en depósitos policiales y judiciales que no se reclaman hace años, que son chatarra, y perdieron valor”.

El diputado nacionalista Jorge Gandini cuestiona la derogación de un artículo de la Ley de Presupuesto para crear, a partir del ejercicio 2017, 240 cargos de policías para “prevención y represión del delito”. Bonomi explicó a la prensa que “se pide supresión de esas vacantes para crear 500 cargos PADO: 500 policías de alta dedicación operativa que se dediquen a fortalecer la zona turística, Salto y Paysandú, y la zona fronteriza, además de reforzar Montevideo, y 150 de ellos [para] la Guardia Republicana para que tengan movilidad. Eso es mucho más fuerte desde el punto de vista de la seguridad de los habitantes”, aseguró.

Con respecto al INR, anunció que se crearán 140 cargos de operadores civiles. En relación al hacinamiento, detalló que “en todo el sistema penitenciario hay 1.000 personas privadas de libertad sin camas” y que esto es considerado a nivel mundial como un hacinamiento “normal”. “El problema es que eso sería así si se midiera globalmente, pero nosotros tenemos concentrados tres lugares, que son el módulo 8 del ex Comcar, el módulo 2 de la cárcel de Canelones y un sector de la cárcel de Maldonado”, sostuvo, y aseguró que el problema se arreglará cuando se inaugure a fin de año la nueva cárcel de Punta de Rieles.

La delegación también abordó las condiciones de trabajo de los policías, entre ellos la nocturnidad, un derecho con el que los policías no cuentan todavía. Patricia Rodríguez, dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, informó a la diaria que ayer se alcanzó un preacuerdo sobre el tema, y lo que resta ver es cómo se puede abonar ese beneficio, que no fue incluido en la Rendición de Cuentas. “Como ahora no está la plata, la alternativa es compensarla con horas libres y pagarnos la retroactividad, que podría ser con licencias anuales extras hasta setiembre, y que a partir de allí sea con dinero”, estimó.