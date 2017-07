Sintep reclama que INAU convoque a bipartita; de lo contrario, anuncia que iniciará un conflicto

La Mesa Representativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) anunció que si en dos semanas no tiene respuestas del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para retomar un ámbito de negociación, se declarará en conflicto con la institución. El Sintep representa a miles de funcionarios que trabajan en todo el país en CAIF, clubes de niños y centros juveniles, instituciones de educación no formal, generalmente gestionados por organizaciones de la sociedad civil en convenio con el INAU. En ese sentido es que busca negociar con el directorio del INAU, por situaciones en las que directa o indirectamente se afectan las condiciones de trabajo de los educadores o funcionarios de los distintos programas socioeducativos.

En un comunicado divulgado ayer, el Sintep da cuenta de que en noviembre de 2016 el sindicato tuvo una reunión con el directorio, en la que planteó una agenda de temas a discutir, pero las autoridades del INAU solicitaron tiempo hasta marzo de este año para estudiar los temas en profundidad y volver a reunirse. “Pasó marzo, mayo, junio, y no había fundamento para no convocar a la bipartita”, explicó Sergio Sommaruga, secretario general del Sintep. Para retomar la negociación, el sindicato envió dos notas al directorio, el 12 de junio y el 6 de julio, a las que todavía no ha recibido respuestas. Para Sommaruga, esto deja en “evidencia que hay una actitud de elusión y soslayamiento a los planteos del sindicato”, por lo que la Mesa Representativa resolvió que si “INAU no contesta estos intentos de comunicación, se declara el conflicto y a partir de ahí se faculta a la dirección a instrumentar las acciones que se entiendan convenientes”.

En el comunicado el Sintep señala que los planteos del sindicato “trascienden el justo reclamo salarial. La sustancia de los temas refiere más bien a la configuración del modelo de tercerización de esta política pública, la precarización laboral y, sobre todo, al adecuado cuidado de los fondos públicos con los que se abastece el funcionamiento de estos proyectos socioeducativos”.

Sommaruga explicó algunos de los temas que buscan negociar con el directorio del INAU. Por un lado, quieren abordar qué pasa cuando el INAU detecta situaciones de “irregularidad en el manejo de los fondos” por parte de las organizaciones, ya que lo que pasa es que el INAU corta la partida a la institución, lo que a su entender “deja a chiquilines sin cobertura y a los trabajadores sin cobrar el sueldo”; en cambio, propone que se intervenga la organización en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, para garantizar los derechos de los niños y los funcionarios. El Sintep también quiere revisar la forma que tiene la institución de descontar los días de paro, que consideran “abusiva” y que lesiona el derecho de huelga. También reclama que en el sector no se cumple con el decreto 287/85, que regula la enseñanza privada y que establece el pago de antigüedad, y propone discutir las condiciones de los convenios laborales (que, por ejemplo, establecen jornadas semanales de 44 horas, cuando en la práctica los trabajadores del sector hacen 40 horas semanales).

El Sintep también quiere que exista un protocolo de actuación para casos en los que se viven situaciones de violencia dentro de los centros socioeducativos. Sommaruga explicó que en su mayoría los centros están ubicados “en zonas de fuerte ruptura del tejido social”, y en varios casos conflictos del entorno han ingresado a las instituciones (por ejemplo, hubo casos de balaceras). En esas situaciones, explicó el dirigente, no hay protocolos para salvaguardar la integridad física de los niños y jóvenes ni para brindarles la asistencia psicológica prevista.