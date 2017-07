SMU, SAQ y Femi paran hoy y mañana en ASSE; el SMU y Femi también paran el jueves en el sector privado

Los tres gremios de médicos –el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Sindicato Anestésico-Quirúrgico (SAQ) y la Federación Médica del Interior (Femi)– pararán por 48 horas hoy y mañana en los centros de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Denuncian que el ente público paga menos que el sector privado y ven que, de acuerdo a la Rendición de Cuentas que discute el Parlamento, la situación no cambiará. Los tres gremios aseguran que la población se verá perjudicada y que se ampliará la brecha salarial entre el sector público y privado; rechazan, además, las modalidades contractuales e “irregulares” de ASSE. Hoy y mañana sólo atenderán situaciones de urgencia y emergencia, y los anestésico-quirúrgicos cumplirán con cirugías oncológicas ya coordinadas.

La mesa ejecutiva del SAQ expresó al momento de resolver el paro que la situación ha llevado a que falte en ASSE “personal médico experimentado y con título habilitante”. Neder Beyhaut, dirigente del SAQ, dijo a la diaria que entre anestesistas “más de 60% de la actividad anestésica directa en los grandes hospitales metropolitanos no son titulados”. Beyhaut habló del “mal trato” de ASSE. “Los contratos no son con aguinaldo, con licencia, ni salario vacacional, no tenemos derecho a jubilación”, afirmó, y dijo que “los contratos que tiene ASSE por la comisión de apoyo prácticamente son en negro”. Dijo que la brecha salarial entre el sector público y el privado es de casi 130%: el piso del acto anestésico público no llega a los 400 pesos, dijo, mientras que en el sector mutual varía de 2.700 a 6.000 pesos. Agregó que los actos quirúrgicos se pagan en ASSE entre 600 y 1.800 pesos (pueden valer más, dependiendo de las condiciones y del tipo de cirugía) y el sector privado paga de 5.000 a 10.000 o 12.000 pesos.

El SMU reclama que en algunas funciones médicas la brecha salarial público-privado es de 150%; es el caso de médicos generales, por ejemplo, que cobran 422 pesos por hora en ASSE y 1.054 en el sector privado, o el de especialistas, que reciben 507 por hora en ASSE y 1.195 en el sector privado. Gustavo Grecco, presidente del SMU, dijo a la diaria que ASSE ya está teniendo problemas para cubrir cargos para atender el pico asistencial que se da en invierno. ASSE tiene 3.000 médicos y no médicos contratados por la Comisión de Apoyo, pero eso ha obligado a destinar 1.700 millones de pesos desde 2013 (incluyendo los 300 millones que se piden en la actual Rendición de Cuentas) para pagar los juicios laborales derivados de la precariedad laboral. Por eso, además de recursos, el SMU pide una reforma estructural de ASSE, que no siga estando dentro del derecho público y aumente su resolutividad y agilidad a la hora de contratar. Todo esto planteó el SMU el jueves en la Comisión de Hacienda de Diputados, y quedó a la espera de soluciones.

Mañana la Femi y el SMU paran en el sector privado, para acompañar el paro general del PIT-CNT. El SAQ no para en el privado y dice que su sector no está en conflicto.