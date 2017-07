Tabaré Vázquez adelanta que si Sendic presenta una renuncia la va a analizar: “Primero tengo que comprobar que no sea falsa”

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, lanzó hace unos días un tuit que fue interpretado como una alusión al vicepresidente Raúl Sendic. “Actuar éticamente es una condición necesaria en el ejercicio de la función pública. Quienes no lo hacen deberían ser alejados de la misma”. Desde el entorno de Sendic reconocieron que el vicepresidente “está muy mal por todo esto que le está pasando, pero afortunadamente hay mucha gente que le lanza este tipo de tiros por elevación o alusiones indirectas, que no lo afectan porque no las entiende”. Según varias versiones de prensa, el Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA llegó a la conclusión de que Sendic hizo compras irregulares con la tarjeta de crédito corporativa de ANCAP, algo que disparó especulaciones sobre la posibilidad de que presente su renuncia. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo ayer al mediodía que si su vice le presenta la dimisión, la va a analizar. Muchos interpretaron esto como una confirmación de que Vázquez está decidido a aceptar la renuncia, pero en horas de la noche el mandatario aclaró sus dichos. “Si el señor vicepresidente me presenta su renuncia, la voy a analizar cuidadosamente antes de aceptarla. Porque primero tengo que comprobar que no sea falsa”. Consultado por los motivos que podrían llevar a Sendic a falsificar su propia renuncia, Vázquez reconoció que sería “algo un tanto extraño”, pero opinó que “ha hecho cosas más enigmáticas, que no logro comprender, porque soy oncólogo, no psicólogo infantil”. De todas maneras, un dictamen condenatorio del TCP no asegura una sanción, ya que sólo el plenario del FA puede tomar esta decisión. “Sancionar a un vicepresidente dejaría a la fuerza política mal parada. Lo más probable es que en lugar de eso el plenario se incline por una discusión desgastante y una resolución vergonzosa que deje al FA al borde del abismo, algo más a tono con la forma de hacer las cosas en estos últimos tiempos”, aseguró un diputado oficialista.