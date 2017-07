Trabajadores de Caputto siguen trancando salida desde la planta hasta que “aparezca la plata” del medio aguinaldo

Ayer los trabajadores de la planta de packing de la empresa productora y procesadora de naranjas Caputto, ubicada en el departamento de Salto, decidieron interrumpir la salida hacia el puerto de Montevideo de los camiones con contenedores cargados de cítricos que se exportarían a Estados Unidos y Europa, según informó Radio Tabaré. La medida adoptada por el Sindicato de Trabajadores de Coraler (Sitracor) responde al atraso en el pago del medio aguinaldo de junio y a la falta de una fecha de pago, algo en lo que los trabajadores han insistido desde hace semanas.

La dirigente de Sitracor Verónica Gómez contó a la diaria que en la mañana de ayer se trabajó en el packing normalmente, pero evitando la salida de contenedores. Por eso, la empresa amenazó con que si al mediodía no se “liberaban los portones” de la planta, daría “quiebra”, dejando a los trabajadores “en la calle”. “Decidimos continuar con la medida porque la empresa no quiere negociar. Nosotros sólo estamos reclamando algo que es justo, están los plazos vencidos, no nos pagaron el aguinaldo y tampoco hay fecha de pago”, dijo Gómez. Ayer trabajaron hasta las 14.00 y siguieron con la medida de trancar los portones, por lo que, a esa hora, cuando debía entrar el otro turno, la empresa les dijo que no entraran “y cortaron el trabajo hasta nuevo aviso”. Gómez explicó que el año pasado Caputto hizo lo mismo y los trabajadores “aflojaron”; “después de todo lo que hicimos, la liquidación la cobramos tres meses después. Este año la gente decidió en asamblea que no importa si la empresa tiene que dar quiebra. Que dé quiebra. Más mal de lo que estamos los trabajadores no podemos estar, porque siempre tenemos que pagar todas las cuentas atrasadas. Si tiene que cerrar, que cierre y que alguien se haga cargo, el gobierno o alguien, porque esto da ganancias. Ellos dicen que no tienen plata, pero todos los días están saliendo contenedores para Europa y Estados Unidos. Ellos están vendiendo”.

Sitracor mantendrá el trancazo de los portones hasta “que aparezca la plata” o los saque “la Policía con orden judicial”, ya que ayer, después de que no se permitió la entrada al turno de las 14.00, montaron una carpa y mantuvieron la medida.