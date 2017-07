Trabajadores de la pesca piden que la IM habilite la planta de ex Fripur

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) pidieron ayer en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que los legisladores intercedan para que la Intendencia de Montevideo (IM) habilite la operación de la empresa canadiense Cooke Uruguay (ex Fripur). Carlos Vega, secretario general del Suntma, dijo a la diaria que no hay nada firmado, pero la empresa les comunicó la falta de permisos de la IM en las reuniones que mantuvieron en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según el acta de la comisión, a la que accedió la diaria, los trabajadores aseguraron que “si bien todavía no hay nada oficial por parte de la IM, como diríamos los que somos del interior, ‘cuando el río suena es porque algo trae’”, dijo Vega.

“Nos encontramos con la noticia de que ni la planta de harina en el Cerro ni la procesadora de la calle Rondeau van a ser habilitadas por la Intendencia capitalina. La razón es que despiden olor. Nosotros queremos conservar el medioambiente, y para eso hay que minimizar el impacto; en un mundo tan avanzado hay maquinarias que pueden dar solución al problema del olor”, dijo Vega.

Los trabajadores están preocupados porque la empresa canadiense había propuesto comenzar a operar en 2018, pero después de negociar con el sindicato se había logrado acortar los tiempos para que comenzaran a trabajar a fines de agosto o principios de setiembre de este año. Según Vega, en la planta de Rondeau se emplearían más de 250 personas, y contando con los puestos de trabajo indirectos se llegaría a los 500 empleos. El secretario general del sindicato dijo que “esto no es nuevo”. “Entendemos que no sólo se deja sin empleo a los trabajadores; el Estado queda muy mal porque se llama a inversiones y después les decimos que no se las va a habilitar”.

Vega aseguró que recurrieron a la comisión para que los integrantes de la fuerza política tengan una conversación con la IM y con el Poder Ejecutivo. “Tendrán que llamar a sala a los directores o al propio intendente [Daniel Martínez] para que expliquen por qué se comunican a la empresa estas decisiones”, concluyó.

El diputado del Frente Amplio Daniel Placeres dijo a la diaria que a los trabajadores le llegó la información de que la “tranca” estaba en la IM. “Vamos llamar a la comisión a las autoridades de la IM, a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y a la Dirección Nacional de Medio Ambiente. La realidad es que en el entorno de la planta [de la calle Rondeau] no vive nadie. Vamos a proponer que se dé una habilitación por un tiempo y que se haga un monitoreo de la situación”, explicó el legislador frenteamplista.