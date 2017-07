Trabajadores de TNU en conflicto

La Asociación de Productores y Periodistas de Televisión Nacional (APPTN), nucleada en la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), se declaró en conflicto el miércoles, tras una asamblea de tres horas. Uno de los motivos es que 37 de los 47 trabajadores que fueron recontratados recientemente no han cobrado el sueldo de junio, y no hay fecha de pago. En un comunicado de prensa, la APPTN planteó que el problema deriva “de un engorroso proceso administrativo en el canal y el Ministerio de Educación y Cultura”, del que son “rehenes desde hace años”. Consultada por la diaria, Adriana González, directora de Televisión Nacional Uruguay (TNU), comentó que hay un atraso de diez días en el pago del sueldo, si se considera que este pudo efectivizarse del 1º al 10, pero que “los trabajadores saben que los trámites demoran más de lo que uno querría”. Alegó que ya pudieron cobrar diez personas, pero no quiso arriesgar una fecha de pago. Si para el lunes no cobraron, los trabajadores comenzarán a hacer paros parciales diarios y rotativos.

El otro motivo del conflicto es “la situación de dos compañeras limitadas por la Dirección del Canal a la categoría de ‘Asistente de producción’, cuando ambas (hace muchos años) desempeñan tareas de productoras percibiendo un salario inferior al cargo”, expresa el comunicado de la APPTN. González no ve conflicto en ello. Aseguró que “hay contratos de asistentes de producción para que hagan tareas de asistente de producción”, y que “no se les pide otra cosa”. El tema está siendo discutido en la Dirección Nacional del Trabajo.