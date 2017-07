Tribunal de Conducta del FA sostiene que Sendic incurrió en faltas éticas; Miranda inició contactos con referentes sectoriales

Un plenario nacional del Frente Amplio (FA), que podría ser convocado en setiembre o incluso antes, deberá resolver la situación del vicepresidente Raúl Sendic. Lo hará con un informe no vinculante del Tribunal de Conducta Política, que contendrá una evaluación de la conducta de Sendic en relación al uso de las tarjetas corporativas de ANCAP. El uso de las tarjetas es el único punto que está analizando el tribunal, y lo hizo a partir de un pedido del propio vicepresidente de la República.

Según explicaron a la diaria fuentes del tribunal, el organismo tiene información detallada sobre los productos que compró Sendic con las tarjetas. Sendic asegura que en todos los casos se trató de compras de regalos para reuniones o productos para catering; sin embargo, los integrantes del tribunal llegaron a la conclusión de que no es así en todos los casos, y que hubo compras estrictamente personales. “[Las tarjetas] son un instrumento que hoy se usa en todo el mundo. Pero hay que usarlo bien”, dijo una fuente del tribunal a este medio. “Seremos muy estrictos”, agregó.

El tribunal evalúa que Sendic incurrió en faltas éticas, que son más graves aun por la investidura que tiene como vicepresidente, y así se lo comunicará al plenario del FA. Este órgano puede adoptar sanciones disciplinarias contra Sendic si logra 4/5 del total de votos de sus integrantes; en los casos de expulsión, se requiere 9/10 del total de votos. Por ahora no está claro qué posición asumirán los distintos sectores frenteamplistas; hubo pronunciamientos críticos hacia Sendic de la Vertiente Artiguista, el Partido Socialista, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el diputado Darío Pérez y el ex presidente de la Junta Nacional de Drogas Milton Romani, entre otros. También tomó posición el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que el lunes escribió en Twitter: “Actuar éticamente es una condición necesaria en el ejercicio de la función pública. Quienes no lo hacen deberían ser alejados de la misma”.

En los últimos días, según pudo saber la diaria, el presidente del FA, Javier Miranda, inició una ronda de contactos con referentes de varios sectores frenteamplistas para “evaluar escenarios” posibles ante el inminente pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política. “En esta situación, cómo se van posicionando los delegados de los sectores y de las bases en el plenario frente al informe del tribunal pasa a ser un dato muy relevante”, evaluó un dirigente frenteamplista. Para algunos, la eventualidad de que el plenario no respalde los resultados del informe del tribunal provocaría un “cimbronazo” en la estructura y las autoridades del FA.