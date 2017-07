Utec pide aumento de cinco millones de dólares para 2018, que el Poder Ejecutivo no prevé

El martes el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica (Utec) concurrió a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados a presentar su pedido presupuestal. Como otros organismos de la educación, la Utec presentó su presupuesto hasta el final del período: para 2018 solicita un incremento de 150.833.376 pesos, y para 2019 de 328.866.797 pesos, ambos por encima de su línea de base presupuestal, de 543.323.378 pesos. Los montos, manifestó en comisión uno de los consejeros de Utec, Pablo Chilibroste, “son exactamente las mismas cifras, corregidas por la inflación, que las que generamos en el proyecto 2015-2020”. Sin embargo, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo no contempla incrementos presupuestales para esta universidad.

Chilibroste destacó que la Utec tiene cuatro años de vida y es una organización en crecimiento: “Es muy diferente hacer un recorte presupuestal a una organización que está haciendo el proceso de crecimiento que a una que está en régimen porque, en definitiva, los que se interrumpen son procesos lanzados, comenzados, y eso genera una deseconomía fuertemente restrictiva y muy distorsiva”.

El consejero explicó que la “mayor preocupación” de las autoridades con relación al recorte presupuestal son las cinco carreras nuevas que se inauguraron este año: “No estamos hablando de comenzar nuevas actividades, sino de dar soporte a las ya comenzadas”, aclaró. Otra de las consejeras, Graciela do Mato,añadió que los docentes de esas carreras están contratados sólo por este año. “No tenemos contratados, para esas carreras, a los docentes para 2018 y 2019; el tramo tecnológico lleva tres años y la licenciatura, cuatro. O sea, nosotros, habiendo planteado un presupuesto quinquenal programado, intensamente trabajado, cuidadosamente expuesto, fuimos ejecutando punto por punto. No es viable en ninguna organización contratar personal por un año por las dudas, dejándolo sin trabajar. Por lo tanto, de no tener el aumento presupuestal, se pone en riesgo todo el funcionamiento de la Utec”, enfatizó.

Los consejeros destacaron que el presupuesto se elaboró en función de las metas y objetivos propuestos, y uno de ellos es el aumento de la matrícula. Para 2017 preveían contar con 1.154 estudiantes, y estiman que terminarán el año con 1.150. Para 2020 la proyección es crecer a 3.000.

Chilibroste detalló que 50% de los estudiantes que ingresan a la Utec son de hogares de bajos recursos económicos, y entre 10% y 15% provienen de hogares de altos ingresos. Por otra parte, 70% de los estudiantes trabaja y su principal fuente de ingresos es el trabajo, lo que lleva a la universidad a contemplar turnos nocturnos y formatos semipresenciales.

Diputados de la oposición y del gobierno reconocieron positivamente el trabajo de la Utec. “Se trata de una política de descentralización real y efectiva que ayuda a los jóvenes que viven en el interior”, dijo por ejemplo el nacionalista Jorge Gandini. “De algún lado hay que sacar”, agregó, y manifestó que esa idea “es compartida por todos los partidos políticos”. En tanto, Alejandro Sánchez, del Frente Amplio, aseguró que “va a haber un amplio consenso para trabajar en esta comisión a efectos de encontrar el financiamiento”.