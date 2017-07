Vázquez confirmó que Sendic le presentó su renuncia; el vicepresidente lo había negado

Tras participar ayer en la colocación de la piedra fundamental de la planta de Nestlé en Canelones, el presidente Tabaré Vázquez dijo que al vicepresidente Raúl Sendic le están haciendo un “bullying tremendo”. “Si tuviera que ponerle un título, le pondría ‘el bullying más fantástico que he visto en mi vida’”, aseguró.

Además, Vázquez confirmó que Sendic le presentó la renuncia tiempo atrás y él le respondió: “De ninguna manera”. El 24 de junio, el vicepresidente aseguró al portal Ecos que nunca había presentado su renuncia. Sostuvo que las versiones que decían esto, publicadas inicialmente por el semanario Búsqueda, eran “puro bolazo”. Además, aseguró que el presidente tomó la iniciativa de respaldarlo.

Ayer Vázquez dejó en claro que no está juzgando si Sendic tuvo responsabilidades sobre los distintos temas que se están analizando. “La Justicia está actuando; además, está la comisión de ética del Frente Amplio [FA]. Pero, más allá de eso, me causa asombro el ensañamiento, cuando muchos se quejan del bullying aquí y allá. No lo atribuyo a nada, pero que existe, existe”, afirmó. El mandatario incluso dijo que no sabía lo que era el bullying hasta ahora. “Es tremendo. No tiene justificación real. Una cosa es marcar errores y, si hay irregularidades, ponerlas a consideración de la población, pero ensañarse de tal manera... [Lo que pasa] es que le pega uno, le pega el otro, lo levantan en el aire y cuando cae, le pegan en el piso”. El presidente incluso aseguró que le causaría el mismo rechazo si se tratara de un integrante de otro partido político, y afirmó que mantendrá su apoyo al vicepresidente “hasta que la Justicia confirme lo contrario”.

La semana pasada, cuando Sendic compareció ante el Tribunal de Conducta Política del FA, había concordado con Vázquez al sostener que no existen en la política uruguaya otros ejemplos de “un ensañamiento como en mi caso”. Ayer Vázquez llamó, además, a “no entrar en el camino de la autofagia política”.

No todo es Raúl

Además de hablar del caso de Sendic, Vázquez se refirió al interés que Uruguay oficializó el fin de semana de ingresar como Estado asociado a la Alianza del Pacífico. Aseguró que hay que buscar “todos los caminos posibles para poder abrir la economía del país”. “El mercado uruguayo es pequeño y, si queremos crecer como país, tenemos que buscar otros mercados y, sobre todo, desarrollar el fortalecimiento del Mercosur, pero también el aumento de la cooperación y el intercambio sur-sur”, expresó el presidente.

El viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de un comunicado de prensa, oficializó esta intención. Según publicó la diaria el 3 de julio, la decisión no fue discutida en la interna de la fuerza política de gobierno. Varios legisladores oficialistas, entre ellos la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) y los diputados Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) y Roberto Chiazzaro (Partido Socialista), cuestionaron el anuncio.