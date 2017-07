Vázquez se reunió con Miranda

El presidente Tabaré Vázquez defendió la actuación del Poder Ejecutivo en el proceso de elaboración del proyecto de Rendición de Cuentas, en una reunión que mantuvo ayer con el titular del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, durante cerca de una hora y media.

La ley presupuestal fue el único tema de la reunión. Miranda dijo que le transmitió a Vázquez la “incomodidad” que habían sentido algunos legisladores por el tratamiento que le dio el Ejecutivo al proyecto de Rendición de Cuentas. “El proceso generó algún tipo de incomodidad con el procesamiento que se dio”, dijo a la prensa el presidente del FA tras la reunión, dejando en claro que algunos legisladores querían “más tiempo” para “ver el articulado” del proyecto antes de que fuera enviado al Parlamento.

No obstante, Miranda dijo que “razonablemente” el Poder Ejecutivo “cumplió con la potestad de elaborar la Rendición de Cuentas y la mandó al Parlamento”, ya que este es el “ámbito de discusión” del tema. El presidente de la fuerza política dijo que es “fundamental cómo se para todo el Poder Legislativo”, y no sólo el oficialismo: “Sería riesgoso que se previera gastos sociales que no estuvieran financiados”. De ocurrir eso, “se generaría una situación muy incómoda”, que implicaría un aumento del gasto público sin las condiciones para financiarlo, argumentó.