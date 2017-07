Al menos hasta el 5 de agosto, la senadora Lucía Topolansky será la vicepresidenta de la República, ya que Raúl Sendic pidió licencia en ese cargo por motivos personales. Su suerte parece estar echada: varios dirigentes del Frente Amplio (FA) consultados por la diaria admitieron que en este escenario, y tras las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez de ayer, su renuncia parece inminente.

La contundencia de las declaraciones de Vázquez, que hasta ahora descartaba la posibilidad de una renuncia, se explica por dos razones: un pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA que será adverso a los intereses de Sendic y la posibilidad real de que esa resolución no cuente con los respaldos suficientes en el Plenario Nacional, donde se requieren importantes mayorías (4/5 de los integrantes para aprobar sanciones disciplinarias y 9/10 en los casos de expulsión).

Previendo este cortocircuito entre el TCP y el Plenario, Vázquez salió a marcar la cancha: ayer planteó que ante un dictamen negativo del órgano de ética, será el propio Sendic quien deberá “evaluar” su alejamiento del cargo, ya que es un “problema personal”. También se mostró de acuerdo con la Vertiente Artiguista, que el domingo emitió una declaración en la que respaldaba al TCP y llamaba a tomar las “decisiones que correspondan”, por “dolorosas que puedan ser”. “Sin lugar a dudas”, respondió cuando fue consultado acerca de si acordaba con la declaración de este sector político. Según el presidente, “la función pública exige el máximo de ética a cada uno de quienes la tenemos que desempeñar”. El mandatario dijo, a la salida de una actividad organizada por Búsqueda, que aguardará a ver “qué dice la Justicia y qué dice la comisión de ética del FA”. Consultado acerca de si aceptaría la renuncia de Sendic, expresó: “Cuando se presenta una renuncia, se presenta una renuncia”. Sendic le había presentado la renuncia a Vázquez el año pasado, algo que este confirmó el 4 de julio, cuando se quejó del “bullying” del que era víctima el vicepresidente. El mandatario, sin embargo, se negó a aceptarla. Pero el ofrecimiento de Sendic a ser juzgado por el TCP cambió la situación. Ayer la diaria informó que el TCP tiene información detallada sobre los productos que compró el vicepresidente con las tarjetas corporativas de ANCAP, y sus integrantes llegaron a la conclusión de que hubo compras estrictamente personales. “[Las tarjetas] son un instrumento que hoy se usa en todo el mundo. Pero hay que usarlo bien”, dijo una fuente del tribunal. El tribunal considera que Sendic incurrió en faltas éticas que se agravan debido a su investidura como vicepresidente, una orientación que ya había sido adelantada por Búsqueda en su edición del 13 de julio. En los últimos días, y a partir de esta situación, el presidente del FA, Javier Miranda, inició una ronda de contactos con referentes de varios sectores frenteamplistas para “evaluar escenarios” posibles ante el inminente pronunciamiento del TCP.

Esta semana, las especulaciones en la interna del FA se han intensificado y muchos dirigentes sacan sus cuentas con la lista del Espacio 609 en la mano, ya que como lista más votada es la que define la línea sucesoria. Al estar José Mujica impedido constitucionalmente, la primera en la lista es Topolansky. En mayo de este año, en una entrevista en El Espectador, la senadora emepepista había anunciado que dejaría su banca para darle paso a su suplente, Charles Carrera. “Es un joven muy capaz, con gran futuro, él es el número tres del Ministerio del Interior; ya se lo pedí a Eduardo Bonomi, pero por ahora no tuve respuesta”, dijo. Un mes después, sin embargo, planteó que todavía no había una fecha definida para su retiro.

Como la sucesión sigue la línea de los titulares en ejercicio, en caso de que Topolansky efectivamente abandone el Parlamento, la vicepresidencia recaería en Bonomi, tercero en la lista al Senado del Espacio 609. Esta última posibilidad ya ha sido evaluada por importantes dirigentes del FA, con una consecuencia lógica: la salida de Bonomi del Ministerio del Interior obligaría, además, a reformular el gabinete ministerial. “Un cambio de elenco puede ser un aire importante para encarar la segunda etapa”, reflexionó un integrante del gobierno.

Por otra parte, y mientras se espera la resolución del TCP y sus derivaciones, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió el martes un informe de ANCAP respecto del uso de las tarjetas corporativas, informó una fuente del directorio. El documento todavía no fue analizado por la Jutep pero no refiere al caso específico de Sendic, sino al reglamento del uso de las tarjetas corporativas, tanto el que regía desde 2011 como el actual. Tras conocerse el uso que el vicepresidente había hecho de la tarjeta, el Directorio de ANCAP cambió el reglamento, que implica la presencia de un contador delegado del Tribunal de Cuentas de la República para controlar los gastos realizados mediante este mecanismo.

“Sólo personal” | Anoche, la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano (PDC) emitió una declaración “a propósito de la ética y la política” en la que alude, sin nombrarlo, a la situación del vicepresidente Sendic. Señala que cuando las “prácticas y errores” de los gobernantes pasan límites que “quiebran la credibilidad y la confianza pública, hay que tomar decisiones”. “A veces las decisiones no pueden venir de las instituciones, de los gobiernos o de la fuerza política. En ocasiones la decisión es sólo personal”, aluden. Según el PDC, cuando en la balanza “se coloca lo personal y lo colectivo, no se puede poner en duda el proyecto político”. “No importa el lugar que ocupemos, no hay crisis más importante que la pérdida de confianza de la ciudadanía”, concluyen.