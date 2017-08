Agazzi y Moreira ratificaron apoyo a Sendic; PCU podría modificar postura ante dictamen del Tribunal de Conducta Política

El vicepresidente Raúl Sendic incurrió en conductas “indebidas e inapropiadas” con el manejo de las tarjetas corporativas, según las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA), que fueron trasladadas a los sectores del oficialismo con representación parlamentaria entre ayer y el martes. Consciente de esta situación y de cómo se vienen dando los posicionamientos internos, el presidente del FA, Javier Miranda, intenta tejer acuerdos para que la coalición que comanda no se resquebraje en el próximo Plenario Nacional, de fecha aún incierta, que analizará la resolución del órgano de ética.

Los posicionamientos en la interna del FA pronostican una discusión caldeada. Ayer, según informó Subrayado, Sendic abandonó la presidencia del Senado para hablar con otro integrante de este cuerpo, el ex presidente y ahora senador José Mujica, quien le habría transmitido su respaldo. Otro integrante del Movimiento de Participación Popular, el ex senador Ernesto Agazzi dijo, en declaraciones a Montevideo Portal que los integrantes del TCP “son compañeros en los que todos depositamos la confianza de medir la conducta de los frenteamplistas, que es algo muy delicado, pero son personas” y, por lo tanto, su dictamen “hay que mirarlo con lupa en función de lo que piensan los colectivos, los comités de base y los partidos”. Luego, en diálogo con la diaria, Agazzi fue más específico: “El TCP es una comisión asesora del Plenario; si el día de mañana a sus integrantes no les gusta lo que resuelve el Plenario, que renuncien”.

La lista 711, liderada por Sendic, también está abroquelada en defensa del vicepresidente. El sector ha sido muy crítico con las filtraciones y con el manejo que Miranda ha hecho de la situación. “En los ámbitos que tiene el FA ya hemos dado nuestra opinión sobre cómo se ha dado este proceso”, dijo el senador Leonardo de León, que el martes estuvo en la reunión con Miranda.

En tanto, la senadora de Casa Grande, Constanza Moreira, salió ayer a defender a Sendic. “Los presidentes y vicepresidentes tienen que terminar su mandato y para que no los terminen tiene que haber razones fundadas que no pueden basarse en un sentimiento ni en un clima de opinión. Es bastante más serio de lo que está pasando y de si ‘me gusta’ o ‘no me gusta’ lo que pasó con Sendic”. La senadora se sumó a las críticas a la conducción de Miranda y se quejó de no haber sido invitada a la reunión del martes, cuando el presidente del FA compartió el contenido del dictamen con los sectores que tienen representación en el Senado. “De los seis grupos con representación en el Senado el FA citó a cinco y excluyó a Casa Grande. El tema es demasiado trascendente como para que no haya una corrección especial. Fue un error importante no hacerlo”, dijo al respecto.

El Partido Comunista del Uruguay (PCU), en cambio, volvió a poner el acento en la importancia de la resolución del TCP. El secretario general del PCU, Juan Castillo, negó, en una entrevista con Radio Sarandí, que el monto de las irregularidades cometidas con la tarjeta corporativa sea un elemento a tener en cuenta. “Nunca el PCU tomó en cuenta la entidad del problema en función de si te llevaste un encendedor o te llevaste una camioneta. Estamos hablando de la actitud ética y moral que debemos tomar en todos los casos”, aclaró. El dictamen del TCP, según Castillo, tiene una “importancia tremenda”; al respecto, el dirigente recordó que su integración es acordada “con el mayor de los consensos”. “Es el organismo máximo que tenemos nosotros de contralor interno que tiene que resguardar la conducta de todos nosotros. Para nosotros es palabra mayor”, dijo.

En cuanto a cómo modifica el panorama lo que trasladó Miranda en las últimas reuniones, tras acceder a la resolución del TCP, Castillo respondió: “Hasta este momento hemos dicho públicamente, y se lo dijimos al compañero Sendic, que somos totalmente solidarios hasta que aparezca otra cosa que nos haga cambiar de opinión, y si esto ocurre nosotros vamos a priorizar por sobre todas las cosas el proyecto político, que para los comunistas es mucho más importante que todo”. Según el secretario general del PCU, ante un fallo adverso que “deslegitime la actitud ética o moral de Sendic”, los comunistas están dispuestos a adoptar “una nueva postura”. “Pero no condicionamos al FA ni a su proyecto político a lo que nos pueda parecer un compañero u otro”, concluyó.

Ayer hubo más pronunciamientos. Banderas de Líber, sector que integra el Frente Líber Seregni, pidió la renuncia de Sendic en un comunicado especialmente severo con la actuación del vicepresidente. Afirma que este “mintió reiteradamente y sabe que su permanencia le está haciendo daño al proyecto de transformaciones en el que dice creer”. “Raúl Sendic debe dar un paso al costado. Por la historia, por su historia y para que ni el sacrificio ni la esperanza de tantos haya sido en vano”, agrega el comunicado. La declaración, sin embargo, se tituló “Sendic no es el problema mayor” y sostiene que “hoy los escrúpulos de la ética son una preocupación menor para algunos frenteamplistas” y que estas preocupaciones son subordinadas “al compañerismo o los intereses personales”. Si bien se recuerda que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez como intendente de Montevideo fueron destituidos seis directores “sin que se los acusara de delito alguno, salvo alguna desprolijidad eventual”, y que recientemente el intendente de Salto, Andrés Lima, denunció a tres ediles por alterar las boletas de viáticos, ahora ocurren “casos de conjunción de intereses” en el sector de la salud o de “contrataciones de empresas en condiciones dudosas y por sumas muy grandes” que parecen no tener consecuencias dentro del FA. Este devenir del FA, asegura la declaración, hace que “miles de uruguayos tengan razón en estar enojados”, pese a que la coalición de izquierda siga siendo “por lejos, mejor que los proyectos alternativos”.

Otro que se sumó a los pedidos de renuncia fue el diputado José Querejeta, ex dirigente de la lista 711 y ahora de Rumbo de Izquierda, un espacio conformado por dirigentes escindidos de ese sector. “Estamos enfrentando un panorama muy complicado”, dijo el legislador al portal Ecos, argumentando que si el tribunal no hubiera comprobado una conducta desviada de Sendic, el informe ya se habría hecho público. Querejeta sostuvo a este medio que Sendic debe renunciar. “De lo contrario, terminará arrastrando al FA en su caída”, interpretó.