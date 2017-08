Atentado terrorista fue la segunda peor noticia que llegó desde Barcelona: Luis Suárez no podrá jugar contra Argentina

La ciudad de Barcelona no paró de generar malas noticias en las últimas horas. Pero no nos referimos a la camioneta que atropelló a varias personas en la zona de las Ramblas, sino a un hecho mucho más grave. “Enviamos nuestras condolencias a todos los afectados por el hecho”, dijo a Los Informantes (diario) un diplomático uruguayo radicado en España, que no quiso identificarse aduciendo la famosa inmunidad diplomática. “Me refiero, por supuesto, a todos los uruguayos que no van a poder disfrutar de Luisito debido a una lesión de ligamentos durante la final de la Supercopa”, agregó.

Las noticias acerca de lo que fue calificado de un “ataque terrorista” sumó decenas de clics en los portales de noticias, mientras que las novedades sobre el traumatismo en la rodilla derecha de Suárez, que resultara en una rotura parcial de la cápsula posterior, colapsó sitios de internet y se convirtió en la conversación preferida en bares y grupos de Whatsapp.

Nadie asume la autoría del atentado, y la pregunta más importante es: ¿quién jugará en lugar de Luisito?