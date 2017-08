Ayer se realizó otra marcha para reclamar justicia por los asesinatos del Hospital Filtro

“Voy a seguir hasta que de repente yo caiga y otros compañeros agarren la bandera”, dijo a la diaria Norma Morroni, sobre la tenaz lucha que lleva desde la noche del 24 de agosto de 1994, luego de que la Policía asesinara a su hijo, Fernando Morroni, en los tristemente célebres sucesos del Hospital Filtro. El Obelisco fue otra vez el lugar elegido para iniciar la marcha para reclamar justicia. Por los grandes parlantes de una camioneta se escuchaba: “Hace 23 años el Estado español y el uruguayo mandaron matar en la masacre del Filtro. Hace 23 años que Luis Alberto Lacalle [presidente de la República en aquella época] y Ángel María Gianola [ministro del Interior de entonces] están impunes. Hace 23 años mataron a Roberto Facal, Fernando Morroni y Carlos Font. ¿Y nosotros qué esperamos? ¿Que el Estado juzgue al Estado en sus acciones más aberrantes?”.

Además, la proclama también señalaba que hace más de dos años Norma Morroni denunció a quien “se jactó de haber disparado a su hijo 12 veces por la espalda”. En diálogo con la diaria, contó que le dijeron que habían escuchado decir al responsable de matar a su hijo: “Le vacié una pajera [escopeta] al pichi”. “Pichi, supuestamente, era mi hijo. [El asesino] era el chofer de un comisario en ese momento, que es el hombre de campera negra que sale disparando de atrás de un patrullero”.

La denuncia fue un video subido a Youtube en el que se señala a Waldemar Rosas Ruiz como el responsable del asesinato. La madre de Morroni resaltó que luego de ese video no pasó nada, y explicó que no hizo la denuncia formalmente porque no está bien de salud. “Primero trato de cuidar mi salud, porque aparte ando muy nerviosa. Como que este año me cayó toda la ficha. 23 años... Todo lo fuerte que anduve, y ahora...”.

A todo esto, a principios de julio, Gianola declaró ante la comisión parlamentaria que investiga el espionaje ilegal en democracia, y en una rueda de prensa dijo que se había “olvidado” de los sucesos del Filtro y que no se arrepentía de las decisiones tomadas aquella noche. Norma Morroni escuchó las declaraciones del ex ministro del Interior. “Se ve que perdió la memoria. Entonces, este año vamos a tratar de que la recupere, porque es una vergüenza lo que dijo”, señaló. “Lo único que pido es justicia”, agregó.