CARIFA recomendará a la Mesa Política del FA que emita una declaración sobre resolución del Mercosur acerca de Venezuela

La Mesa Política del Frente Amplio (FA), reunida en Buenos Aires el fin de semana, había encomendado a la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales de esa fuerza política (CARIFA) la realización de un informe sobre lo que debería hacer el FA ante la aplicación de la cláusula democrática a Venezuela por parte del Mercosur. La decisión, que contó con el apoyo de Uruguay, dividió al FA, cuyos sectores venían disimulando las contradicciones detrás del llamado general al diálogo. Los integrantes de la Mesa Política se enteraron el sábado, durante la reunión en la vecina orilla, de la posición del gobierno uruguayo, y decidieron recurrir a la CARIFA.

La comisión se reunió ayer y, según pudo saber la diaria, recomendará a la Mesa Política que haga una declaración sobre el tema, intentando “contemplar las distintas declaraciones de los sectores y los intereses”. Durante los últimos días se sucedieron comunicados de varios sectores del FA, algunos rechazando la posición del gobierno y otro apoyándola. Si bien esa es la recomendación de la CARIFA, será la Mesa Política la que decida “si hay declaración o no”, informaron fuentes de la comisión.

Ayer se pronunció el Movimiento de Participación Popular (MPP), uno de los sectores que no habían tomado postura aún. El Comité Ejecutivo Nacional del MPP emitió una declaración en la que respalda “los organismos de integración de sus pueblos”, como la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El sector reafirma su “defensa irrestricta de la autodeterminación, la no injerencia y la soberanía del pueblo venezolano en esta encrucijada de la historia”. También expresa que “serán los venezolanos quienes resuelvan sus asuntos internos, por ello es imprescindible la promoción del diálogo y no el aislacionismo”, y que trabajará “para que en el plano político partidario el Foro de San Pablo se reúna de inmediato y analice este tema”, mientras que “en el plano nacional” seguirá “recorriendo empecinadamente el camino de los cambios y la defensa militante de la unidad” del FA.