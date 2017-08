Convencionales denunciaron a Amado ante el Comité de Ética del Partido Colorado

Haber votado el artículo 15 del proyecto de Rendición de Cuentas junto a la bancada de representantes del Frente Amplio, durante la sesión del jueves 3 de julio, puso al diputado Fernando Amado en una situación dual: al tiempo que alcanzó un protagonismo inédito en la sede de la calle Andrés Martínez Trueba, está en jaque en la interna de la colectividad política. El apoyo del legislador colorado le permitió al oficialismo aprobar el punto más polémico del proyecto de Rendición de Cuentas: el que faculta al Poder Ejecutivo a ordenar gastos para cumplir con sentencias judiciales, salvo que afecten “la atención de los servicios a su cargo”.

Amado había conseguido hacer a un lado la queja de un convencional de Canelones –que envió una carta al Comité Ejecutivo Nacional el lunes 7, pero, finalmente, no pidió que el tema pasara al Comité de Ética–, pero distinta fue su suerte el sábado, durante la Convención Nacional del partido.

Y es que si bien el máximo órgano partidario había sido convocado para estudiar la adhesión del Partido Colorado (PC) a la campaña de recolección de firmas contra la “bancarización obligatoria” y contra los impuestos a las jubilaciones, una moción de “urgente consideración” volvió a poner a Amado como protagonista de la interna. Firmada por el propio secretario general del PC, Adrián Peña, y por otros dirigentes de peso, como el senador José Amorín y los diputados Ope Pasquet y Tabaré Viera, la moción llamaba a tomar posición frente al apoyo que el diputado dio al polémico artículo 15.

La iniciativa se discutió durante más de cuatro horas, y el texto final terminó siendo tan extenso que la Convención decidió declararse en cuarto intermedio para analizar en otra oportunidad la adhesión del PC a los plebiscitos. La convencional Patricia Soria, integrante de Batllistas Orejanos, el grupo liderado por Amado, cuestionó durante su intervención que el PC haya terminado por poner al diputado en el centro de la atención, en una suerte de “interpelación”, en lugar de “hablar de los temas de coyuntura”.

Finalmente, la Convención terminó aprobando una declaración que “respalda la actuación de los diputados colorados en la referida instancia parlamentaria, particularmente en cuanto argumentaron y votaron en contra del artículo 15 del proyecto”, que “lesiona gravemente el principio de separación de poderes”. Además, la moción aprobada establece que el voto de Fernando Amado “no representa” a la Convención y “lastima el sentimiento de la colectividad colorada”. Por último, exhorta a los legisladores colorados a que, “sin perjuicio de los matices políticos e ideológicos” que siempre han “admitido y respetado”, se mantengan “unidos y firmes en la defensa del Estado de Derecho y sus instituciones, haciendo honor así a la historia del PC”. Los tres puntos de la declaración alcanzaron poco menos de 80 adhesiones y tuvieron entre 23 y 30 votos en contra.

Durante la discusión, Amado había cuestionado el “clima de intolerancia” de algunos dirigentes. Luego, en declaraciones a Canal 12, dijo que su bancada ya estaba al tanto de que él iba a votar la Rendición de Cuentas, antes de que lo hiciera: “Se enteraron el día antes de que yo me reuniera con el presidente de la República. Me comuniqué con el secretario general del partido y le transmití cómo era esa negociación. De hecho, él me pidió si podía escribirle y mandarle los términos del acuerdo, cosa que hice inmediatamente y que él pudo compartir con todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional el lunes: el día antes de la reunión con Vázquez. Recién en la reunión se terminó de sellar el acuerdo, o sea que la colectividad política estaba al tanto”.

Viera expresó al mismo medio que el “gran error” de Amado fue no actuar “de acuerdo a lo establecido por la carta orgánica en materia de acuerdos políticos”, dado que, a su entender, lo acordado por el legislador con Vázquez debió haber sido aprobado por las autoridades partidarias. “Pero será juzgado por la ciudadanía en general, y no como un acto de indisciplina dentro del partido”, dijo al respecto.

Lo que no estaba en los planes de Peña era que en la previa del evento algunos convencionales por Montevideo le presentaran un sobre con una denuncia contra Amado, dirigida al Comité de Ética, confirmó el secretario general del partido a la diaria. La carta le fue entregada por Javier Simonetti, un abogado que milita en la agrupación del actual director de UTE y ex diputado Fitzgerald Cantero. “Hay firmas de dirigentes de varias agrupaciones y su contenido es muy claro”, dijo Simonetti a la diaria. Argumentó, además, que la denuncia mantiene concordancia con la resolución de la Convención.

Peña, por su parte, explicó a la diaria que, si bien no había una decisión de la bancada colorada de votar en contra del artículo 15, sí había una resolución del Comité Ejecutivo Nacional que lo rechazaba: “El PC hará su máximo esfuerzo tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, para que esta norma no sea aprobada, y de aprobarse recurrirá a todos los instrumentos que la Constitución y la ley brinden para su no aplicación”, decía en aquel entonces la declaración. No obstante, Peña dejó en claro que la denuncia no provino ni fue impulsada por él. En tanto, Pasquet, otro de los impulsores de la resolución de la Convención, dijo que la denuncia ante el Comité de Ética es contraria a lo que buscaban los dirigentes colorados que impulsaron la moción. “Muy por el contrario [de esta denuncia], nosotros hicimos hincapié en que el tema no es disciplinario, sino político. No se trata de pasar por la Comisión de Ética, sino que la situación involucra al artículo 15, que compromete la separación de poderes. Pero no estábamos imponiendo sanciones, sino diciendo la postura del partido. Para quienes propusimos la moción, el tema se terminó allí”.

El Comité de Ética del PC es presidido por Jaime Sapolinski y, según dijo Peña, entre sus integrantes están Graciela Rompani (ex vicepresidenta del Instituto Nacional del Menor y viuda del ex presidente Jorge Pacheco Areco), Yamandú Fau (ex ministro de Defensa Nacional), Jorge Schusman (ex candidato a la Intendencia de Maldonado) y Teresita González (ex directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria).