Creación del “Defensor del Paciente” demuestra que perdimos toda esperanza en que los médicos defiendan a los pacientes

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se reunió ayer para analizar la creación del “Defensor del Paciente”, figura cuyo objetivo será ayudar a los usuarios del sistema de salud a enfrentar las dificultades que encuentren. “Para el hombre de la calle esto es un mensaje claro”, dijo a Los Informantes (diario) un transeúnte al que abordamos en 18 y Ejido, que no quiso identificarse. “No sea cosa que un día me engripe y me pasen para el otro lado”, explicó. Este representante del uruguayo de a pie recordó su infancia. “Cuando era chico, el defensor del paciente era el médico. Si es necesario crear este cargo, es porque perdimos toda esperanza en que los médicos nos sigan defendiendo”, dijo.

Desde la comisión de Diputados le restaron importancia al hecho y manifestaron que sus servicios premium de salud privada funcionan “a la perfección”.

Por último, quisimos escuchar la campana del Sindicato Médico del Uruguay, pero nuestra última visita al otorrinolaringólogo nos dejó una importante sordera.