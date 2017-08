Cruce de versiones entre trabajadores en conflicto de la Dirección Nacional de Cultura y su director, Sergio Mautone

Ayer de tarde, los funcionarios de la Dirección Nacional de Cultura (DNC) que estaban en conflicto desocuparon el edificio del organismo. Pero antes, leyeron un comunicado en el que señalaron que los agremiados en la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura (ATEC) resolvieron levantar la medida en una asamblea, luego de que representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social les propusieran una mesa de negociación en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), que será el lunes de mañana. Subrayaron que “luego de dos años y medio de intentos de negociación” de su parte, solamente mediante esa “medida extrema” y gracias a otro ministerio, lograron una instancia de negociación, lo que para ellos es una “muestra clara” de “la falta de voluntad política” de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Por último, en el comunicado señalaron que los sueldos del MEC son “los más bajos de la Administración Central”, por eso reclamaron “a igual tarea, igual remuneración”, y pidieron que no haya más “contratos temporales para tareas permanentes” ni “retraso en el pago de los sueldos”.

Además, reivindicaron la “generación de una estructura”, ya que “no hay organización del trabajo, lo que genera inestabilidad, inseguridad y malestar en los funcionarios”.

Ya en rueda de prensa, Williams Martínez, delegado de Base de Cultura de ATEC, profundizó sobre las reivindicaciones. Señaló que el sueldo promedio de los funcionarios es de 20.000 pesos y que “en ningún momento hubo espacio de negociación” sobre el salario. Aseguró que en la DNC hay 35 contratos de horas docentes, por los cuales los “obligan” a decir que brindan “talleres de periodismo” pero en realidad el trabajo es de licenciado en Comunicación. También dijo que desde el gremio exigen que haya “una autoridad con capacidades políticas y con voluntad de solucionar” los problemas, y que si no puede ser Sergio Mautone –el director nacional de Cultura actual–, que sea otra persona. Además, Martínez señaló que desde el momento en que avisaron que iban a ocupar “no hubo ningún tipo de diálogo” con Mautone. “Lo único que hicieron fue mandarnos a la Policía a las ocho de la mañana”, subrayó el delegado.

“Al MEC le llamó la atención la medida, porque los reclamos de fondo, como la necesidad de una estructura, los compartimos plenamente. De hecho, venimos trabajando en ese sentido: en la [ley de] Rendición de Cuentas hay dos artículos que caminan a favor de las soluciones que se demandan”, señaló a la diaria Mautone, quien agregó que no existe retraso en el pago de los sueldos desde 2011. No obstante, Martínez dijo que lo presentado en la Rendición de Cuentas “no es coherente con las tareas que están desempeñando con contratos precarios”. Consultado sobre esto último, Mautone explicó que uno de los artículos incorporados “habilita a avanzar en un proceso de estructura, y por lo tanto, a resolver alguno de los problemas que ellos [los trabajadores en conflicto] llaman ‘precarios’”. “Además, también ingresamos un artículo que nos habilita a regularizar el salario en el ámbito del presupuesto”, agregó.

El jerarca dijo que no tiene “ninguna duda” de que los sueldos “deberían mejorarse”, y aseguró que están “trabajando para eso”, pero “no se soluciona de un día para el otro”. Además, agregó que hay que tener en cuenta que la DNC se creó hace diez años, y, por lo tanto, requiere un “proceso de consolidación”, que empezó en el período pasado.

Por otro lado, el delegado de ATEC subrayó que cerca de 48 personas dejaron la institución en el último tiempo, y por eso están asumiendo tareas que muchas veces no son de su “perfil”. También indicó que el evento Boliches en Agosto no se puede realizar porque “no hay gente que pueda desempeñar esas tareas”. Mautone dijo que la reducción fue de 41 funcionarios y que fue parte de “la movilidad del Estado”. Además, aseguró que cerca de 20% se debió a “decesos y jubilaciones”, y todavía no se cubrieron las vacantes, porque “los plazos del Estado son muy lentos” y no dependen de su voluntad. “Capaz que estamos de acuerdo en que son tiempos excesivos y que habría que corregirlos, pero no le compete a la DNC hacerlo; apelamos a las herramientas que tenemos”, dijo Mautone. También aseguró que lo que señaló Martínez sobre Boliches en Agosto es “totalmente inexacto”, ya que este año no se realizará por una “decisión política” que va “más allá de que haya condiciones o no”. Mautone dijo que le resultó “llamativa” la reunión con la Dinatra que el gremio dice que será el lunes, porque “ya había una mesa fijada para el jueves 17”, antes de que los funcionarios ocuparan. Por último, al jerarca le cayó “simpática” la posibilidad de su renuncia, que había pedido ATEC. “No lo entiendo demasiado. Me gustaría que fundamentaran un poco más. Capaz que me convencen”, ironizó.