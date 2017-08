Diputada Eguiluz deja Vamos Uruguay y anuncia que abandonará la política al final de esta legislatura

La diputada colorada Cecilia Eguiluz hizo público, mediante una carta en su página web, su “alejamiento total e indeclinable a la actividad política electoral y partidaria”. Con esta renuncia, fechada el viernes y dirigida al senador Germán Coutinho, el sector liderado Vamos Uruguay pierde una diputada a cuatro meses de que su principal líder, Pedro Bordaberry, se bajara de su candidatura a las próximas elecciones nacionales.

“Estoy convencida que con mis 42 años de edad y mis 28 años de militancia he cumplido un ciclo”, escribió Eguiluz en su carta. La diputada, que dijo a la diaria que no hará declaraciones al respecto, es fundadora de Vamos Salto –la filial local de Vamos Uruguay– y suplente de Bordaberry en el Senado. Además, fue secretaria general de la Intendencia de Salto en el período 2010-2015, durante la administración de Coutinho. La representante señaló que la decisión “es personal” y que espera que sea “simplemente aceptada” por el ex intendente, a quien se refiere durante todo el escrito por su nombre de pila.

“En cada oportunidad defendí con firmeza lo que pensaba, mis ideales, mis principios, mis valores, mi esencia, porque esas son las cosas que no se negocian bajo ninguna circunstancia”, sostiene Eguiluz en su carta. Además, afirma que “la actividad política es la única herramienta transformadora que tienen los pueblos, que es una actividad noble, aunque a veces quienes no son nobles son algunas personas que ingresan a ella para usarla y corromperla”.

El suplente de Eguiluz en la Cámara de Representantes, Marcelo Bistolfi, dijo a la diaria que se trata de “una gran baja” y que “muchos” están pensando en que “más adelante, con el calor de las elecciones, pueda reconsiderar” su decisión. Reconoció que la actividad política tiene un “desgaste”, pero que es algo a lo que se está “expuesto” a sabiendas. Bistolfi mencionó que la legisladora había hablado de su posible alejamiento anteriormente, pero “al igual que con Bordaberry”, hasta que no presentó su alejamiento, no lo dio “por hecho”. Sobre el distanciamiento de Eguiluz, dijo que puede influir “la distancia, la cantidad de tiempo que no estás con tu familia, los viajes, los riesgos, los accidentes; son montones de cosas que de repente se van juntando y hacen tomar una decisión de ese tipo”.

La diputada expresa en la carta que seguirá votando a “Germán”: “No sólo porque sos un político brillante, sino porque sos una gran persona, íntegro, honesto, generoso, ejecutivo, trabajador y solidario”. Además de elogiar a Coutinho, indicó que se va “con la tranquilidad” de que actuó “siempre con lealtad” hacia el senador. “Quiero decirte, Germán, que haberte acompañado a ti en todos estos desafíos, en todos estos sueños colectivos, desinteresados, solidarios y de justicia social, ha sido sin dudarlo de las mejores cosas que me han pasado en la vida”, continúa. Sin embargo, reitera “para que no hayan especulaciones”, no será candidata “ni en Salto, ni en ningún lugar del país”.

Línea de fuego

El año pasado hubo un cruce de acusaciones entre Andrés Lima, actual intendente de Salto, y Eguiluz. La ex secretaria fue denunciada penalmente por Lima junto a Coutinho por “fraude”. Eguiluz había denunciado penalmente a Lima pocos días antes: “Esta denuncia surge luego de la investigación realizada en torno a seis operaciones que se realizaron por las cuales la Intendencia habría fraccionado y direccionado obras y compras por más de 80 millones de pesos”, escribió la diputada en su portal web el 19 de setiembre del año pasado.