Diputados del FA evitaron discutir sobre Venezuela y respaldar al gobierno

La bancada del Partido Colorado en la Cámara de Representantes presentó ayer una moción para votar una declaración en respaldo al gobierno uruguayo por su posición de acompañar la suspensión de Venezuela en el Mercosur. “Nos parece realmente importante esa decisión del Mercosur y el giro en la política exterior del Uruguay que significó el voto a favor de esa decisión”, argumentó el diputado colorado Ope Pasquet.

Añadió que se produjo un “cambio positivo” en el gobierno y que su partido quería “expresamente apoyarlo”, en un escenario en el que “desde dentro del propio partido de gobierno se ha criticado la decisión del Poder Ejecutivo”. “Se ha llegado a reclamar la renuncia del canciller [Rodolfo] Nin”, recordó Pasquet, en referencia a la declaración de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).

Pasquet consideró necesaria una discusión porque existen “discrepancias acerca de la democracia”. La propuesta de declaración apoyaba la decisión del gobierno uruguayo por estar “ajustada a la evidencia de la ruptura del orden institucional” en Venezuela, y formulaba “votos para que el pueblo venezolano logre restablecer las instituciones democráticas”.

La votación para iniciar la discusión requería mayorías de dos tercios o mayorías absolutas, que no se alcanzaron porque el Frente Amplio y Unidad Popular no levantaron sus manos. El diputado del Frente Amplio Carlos Varela aseguró que con esta votación no se estaba “poniendo en cuestión” el apoyo al gobierno uruguayo. Dijo que en la fuerza política hay “matices” sobre la situación de Venezuela, pero consideró que la oposición en realidad no está preocupada por la situación que se vive en ese país. “Sabemos el objetivo que persiguen”, manifestó, sugiriendo que la oposición pretendía explicitar nuevamente las diferencias internas en el FA sobre este tema.