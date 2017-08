El sábado llega el comediante argentino Esteban Menis

Admirador de Louis CK (el de Louie), de Larry David (el cocreador de Seinfeld), él mismo también se hizo conocido por una serie televisiva: Eléctrica (2014), una especie de falso documental, a lo The Office, sobre la productora audiovisual más trucha de Buenos Aires. El sábado, Esteban Menis se presentará en vivo por primera vez en Uruguay con ¿Por qué yo?, un espectáculo tan en primera persona como sus múltiples apariciones en redes sociales.

Ocurre que Instagram, Twitter y Facebook son extensiones inmediatas de la actividad incesante de Menis, tanto que cuesta separar al creador del personaje: “Hay épocas en las que lo que se puede ver en un video de Instagram es más real que lo que soy yo. No suelo enojarme o mostrar un estado de ánimo si no lo estoy teniendo solamente para el video, por una cuestión de que no me lo creo ni yo. Cuando empecé a hacer los videos de Instagram me había separado de mi ex mujer, entonces fue algo catártico y real. Al tiempo, por suerte, la angustia y las incertidumbres se fueron acomodando un poco y empecé a estar más estable y a recomponer mi vida. Entonces dejé de hacer ese tipo de videos, y quizá hice otros y algunos me escribían ‘Ah, a mí me gustabas más antes’. Y bueno, yo no voy a deprimirme para que a vos te guste un video mío. Sí es cierto que hace algunos años yo tenía una tendencia más al corchazo, y conozco ese sentimiento y tengo a veces el humor medio cambiante y me puede pasar de reflejar algo, pero no voy a falsear la emoción por un video, no me sale”.

Tan autocentrado como autogestivo, en estos años Menis dirigió el largometraje Incómodos (2008), actuó con Mercedes Morán en la serie Guapas (2014) y con Diego Peretti en la película Sin hijos (Ariel Winograd, 2010). También montó el sitio humorístico Lloro de felicidad e hizo varias series que pueden verse en el canal de la Universidad 3 de Febrero (un3.tv): Un mundo horrendo (2016), Dilemas existenciales (2015) y, claro, Eléctrica, en la que los cameos incluyen a los uruguayos Daniel Hendler y Jorge Drexler, más un coprotagónico de Liniers, el historietista. Este año, además, está haciendo otra serie web (o más bien flashes sobre él y su familia), llamada Papá.

Para el espectáculo del sábado, Menis promete absurdo y esa dosis de autoobservación tan presente en la mezcla de drama y comedia que practican los mencionados CK y los productores (Jim Carrey entre ellos) de la serie I’m Dying Up Here, lanzada este año. Su infancia y su adolescencia, por lo que puede verse, serán los panoramas recurrentes.