Está escrito

La situación del vicepresidente, Raúl Sendic, no ha sido resuelta aún por el Frente Amplio. El Tribunal de Conducta Política entregó su dictamen, que se guardaba ayer en una caja fuerte de la sede partidaria. Las reuniones de Miranda con los sectores continuarán, y se evalúa la conveniencia de convocar a un Plenario Nacional.

Cualquier movimiento alertaba a la maraña de periodistas que custodiaban la sede del Frente Amplio (FA) ayer de tarde. El presidente del partido, Javier Miranda, había convocado a referentes sectoriales por la situación del vicepresidente Raúl Sendic. Al principio no se sabía exactamente qué referentes habían llegado a la que, pasadas las 17.30, ya era la reunión más comentada del país. Cuando los relojes marcaban las 19.00 y monedas, apareció el chofer de José Mujica y se alborotó el avispero. El ex presidente salió de la sede sin abrir la boca ante la bandada de micrófonos. Además del líder del Movimiento de Participación Popular, marcaron presencia Mónica Xavier (Partido Socialista), Daniela Payssé (Asamblea Uruguay), Juan Castillo (Partido Comunista del Uruguay, PCU) y Leonardo de León (lista 711). Ninguno habló con la prensa, y a algunos ni siquiera se los vio –quizá aguardaron adentro o se fueron por la salida que da a la calle Germán Barbato–.

De los sectores del FA que no estuvieron representados en la reunión, se destacó Casa Grande (liderado por la senadora Constanza Moreira), que en la cuenta oficial de la red social Twitter expresó que estaba “afuera” de la “discusión” sobre Sendic y el Tribunal de Conducta Política (TCP) “por decisión del FA”. Y, por si no había quedado más que claro, desde el sector se aclaró que no fueron “invitados”.

Según supo la diaria, en el encuentro de ayer Miranda comunicó a los sectores políticos que el dictamen del TCP evaluó que Sendic incurrió en faltas éticas, y les planteó sondear si, ante este escenario, lo mejor es llevar adelante un Plenario Nacional en breve o no, para tratar el asunto. A pesar de la queja que Casa Grande expresó en Twitter, la ronda de conversaciones continuará hoy con reuniones del presidente de la fuerza política con este sector y con otros como la Alianza Progresista, el Nuevo Espacio, la Vertiente Artiguista y el Partido por la Victoria del Pueblo.

A la salida de la reunión, en la tan ansiada rueda de prensa, Miranda dijo que recibió el dictamen del TCP sobre la situación de Sendic y que “simplemente” invitó a “conversar” a algunos dirigentes del FA “para evaluar políticamente la situación”. Agregó que “de ninguna manera” iba a adelantar información sobre el contenido del dictamen, que está “en un sobre cerrado en una caja fuerte”. Además, afirmó que el siguiente paso será tratar la resolución en el próximo Plenario, que todavía no tiene fecha. Luego dijo, una vez, y otra, y otra, que no iba a decir más nada.

A su vez, el senador frenteamplista Leonardo de León negó que su sector, la lista 711, liderada por Sendic, haya pedido la renuncia de Miranda, algo que circuló como rumor ayer, tras la reunión. “Ni analizamos ni consideramos nada”, aseguró, negando los trascendidos. No obstante, según pudo saber la diaria, en la 711 existe un gran malestar por cómo el titular de la fuerza política de gobierno manejó la situación. En la lista consideran que el tema no tuvo el mismo tratamiento en este caso que en otros en los que hubo actuación del TCP, y aseguran que la forma en que lo procesó la conducción de Miranda dio lugar a variadas especulaciones. Al igual que lo hizo el PCU, el sector denunció la situación el lunes durante la sesión del Secretariado Ejecutivo del FA.