Familiares de Milagros Cuello se concentran en la explanada de la IM

Hoy a las 17.00, familiares de Yanina Milagros Cuello Baladán, desaparecida desde diciembre del año pasado, y un grupo de feministas se concentrarán en la explanada de la Intendencia de Montevideo, en busca de respuestas sobre el caso. Milagros desapareció de Pando el 3 de diciembre y desde entonces Nancy Baladán, su madre, no ha dejado de buscarla. “Nunca tuve un policía al lado mío”, dijo a la diaria.

La adolescente salió de su casa a las 23.00, luego de recibir una llamada telefónica. Cuenta Baladán que el padre le dijo: “Mili, ¿no era que no ibas a salir?”, pero ella respondió: “Salgo y vengo”. Esa noche la familia tuvo la última comunicación con Milagros, a las 3.00: dijo que estaba con una amiga y la llamada se cortó.

El volante de difusión de la concentración sostiene que su desaparición está relacionada “con la esclavitud sexual, con la mercantilización de los cuerpos femeninos, o sea, con un mercado de prostitución forzosa”. Su madre también cree en esas versiones. “Por algo están apareciendo botijas muertas, por algo hay muchas cosas que no te dicen y que uno se entera de andar por la calle”, expresó. Baladán afirmó que durante la búsqueda ha conocido muchos casos similares. “Me he enterado de muchas cosas”, dijo, y explicó que muchos de estos casos no se hacen públicos.

La madre de Milagros contó a la diaria que han hecho varias manifestaciones y cortes de calles y rutas. En una ocasión, durante una volanteada en la ruta, cerca de Pando, la Policía se les acercó. “Vinieron a reprimir. Yo hablé con el jefe de comisarios de Pando y le dije que no íbamos a cortar la ruta; le expliqué que en los momentos en que cambian los semáforos íbamos a entregar los volantes y poner las pancartas para que vieran la foto de ella”, contó.

Consultada sobre el apoyo recibido desde organismos del Estado u otras organizaciones, la madre de Milagros se rio: “La única organización soy yo. Todos los días salgo a buscar, y ahora mismo ya iba a salir. No tengo apoyo de nadie, nunca tuve un policía al lado mío”, denunció. Baladán señaló que las “únicas” que se habían acercado son “las feministas”: “Están conmigo. Ellas fueron a mi casa y vinieron a apoyarme”, expresó.

La madre de Milagros dijo a la diaria que quiere que los padres “cuiden” a sus hijos, porque “nunca se sabe cuándo te lo van a sacar”. También se refirió a la página de Facebook “Todos por Mili” e instó a informarse sobre “todas las niñas desaparecidas que hay”.