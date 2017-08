Fenapes rechazó elegir horas docentes por dos años; Puente aseguró que no insistirá con el planteo

Esta fue la tercera propuesta del Consejo de Educación Secundaria (CES) para promover que los docentes elijan sus horas por dos años, y Celsa Puente, la directora general del CES, ya dio el tema por cerrado ante la nueva negativa de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes).

La semana pasada el CES presentó al gremio, en una reunión bipartita, el planteo de hacer una experiencia piloto en tres o cuatro departamentos del interior del país para que los docentes dejen de elegir año a año sus horas y la elección dure por al menos dos años. “Creo, de toda la vida, que es fundamental que una persona tenga la certeza de cuántas horas va a tener y en qué liceo las va a tener, y no estar en movimiento permanente año a año, haciendo un procedimiento de carácter administrativo que es complejo, y que además requiere insumos de carácter económico que son fuertes para la institución” –de cerca de cinco millones de pesos–, dijo Puente. “Vinimos insistiendo con esto, porque nos parece que de nuestra experiencia como educadores se desprende eso, que es casi un derecho del profesor poder decir: ‘Por dos o tres años de mi vida sé que tengo mis horas radicadas en este lugar’. Pero evidentemente no es así, hay algo que nosotros no estamos pudiendo ver”, lamentó en referencia al rechazo de la federación de profesores.

Puente consideró que en muchos profesores puede haber “miedo, o se construyen fantasmas del tipo ‘me voy a quedar sin horas’”, ante lo que respondió que si cambiaran los grupos –algo poco probable, ya que “en general se vienen repitiendo con bastante frecuencia”–, “no importa, porque la administración te asegura que tenés esa carga de horas en ese sitio, y en un liceo siempre hay cosas para hacer para un profesor”. Explicó que la idea de que fuera una experiencia piloto en algunos departamentos del interior hubiera permitido “poder ir mostrando cómo se puede erradicar esos temores; la experiencia podía ir demostrando que no hay que tener miedo”.

La directora general del CES dijo que hay un antecedente “vital”, la elección de horas de docentes del Consejo de Formación en Educación de 2015, que fue por dos años. También recordó que cuando se estudió cómo era la elección de horas, surgió que 84% de los docentes efectivos “suelen elegir en el mismo lugar”.

Aseguró que “no es cierto” que este cambio “vaya a resolver los problemas de la educación, como algunos dicen; puede ser favorecedor porque no genera una dinámica de vértigo, pero no es el único elemento”. De todas formas, reiteró que “si los profes, increíblemente, no quieren, no se hace”. “No lo voy a abordar nunca más, por lo menos durante mi gestión. Intenté favorecer algo que me parecía bueno y los profesores no quieren. Capaz que la equivocada soy yo”, resumió.

Puente aseguró que el año pasado se logró “un procedimiento de elección de horas que es eficiente, a tiempo, y ya lo probamos”, por el que, al comienzo del año lectivo 2017, estaban asignadas más de 95% de las horas, un récord para Secundaria. “Este tema nos saca energía; si no quieren, seguiremos con este procedimiento que fue muy exitoso, no insistamos más”.

Con concursos

El planteo realizado en la bipartita la semana pasada fue analizado en una Asamblea General de Delegados de Fenapes el sábado, que contó con un informe de la integrante del CES en representación de los docentes, Isabel Jaureguy. En él, la consejera recuerda que desde 2016 ha planteado “las dificultades institucionales que no permiten, en este momento, concretar e implementar” la reforma de la elección de horas. “Las autoridades del CES vuelven a insistir con su planteo de elección de docentes por más de un año, como la gran solución a todos los problemas que hoy tiene Enseñanza Secundaria. Saben las autoridades, porque se lo han dicho sus organismos asesores, que este no es un problema estructural a resolver así como tampoco están las condiciones dadas para llevarlo a cabo”, considera la resolución aprobada por Fenapes, que resuelve que “no existen condiciones para desarrollar ninguna experiencia de elección por más de un año en ningún punto del territorio nacional”.

Pero además, Jaureguy menciona en su informe que el CES había decidido “condicionar la realización de los Concursos de Docencia Indirecta a la elección de horas de docencia directa por más de un año”, y en el mismo sentido Fenapes resolvió “exigir al CES la inmediata convocatoria a concursos en los diferentes cargos sobre bases acordadas en el marco de lo que establece la Ley 18.508 [de Negociación Colectiva en el Sector Público], con total independencia de otros temas”. Si en siete días el CES no da una respuesta, Fenapes solicitará un ámbito de negociación colectiva en la Dirección Nacional del Trabajo, y aprobó un paro de 24 horas para la primera semana de setiembre.

Puente negó que los concursos estuvieran condicionados a la elección de horas. “Estamos trabajando en los concursos y ya están las bases iniciadas para el de directores”, dijo, y pidió “tranquilidad”, porque “en el correr de este año y el año que viene” se van a ir haciendo los llamados a inspectores y adscriptos.