FFSP mantiene ocupado el Patronato y espera respuesta de ASSE; la próxima semana el SAQ hará otro paro de 72 horas

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) sigue ocupando la sede del Patronato del Psicópata. Está allí desde el jueves 3, por el conflicto que mantiene con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La ocupación de ese y otros cuatro centros –tres de ellos asistenciales– provocó que el gobierno declarara la esencialidad el miércoles 9. Con la resolución, el gobierno apuntó, explícitamente, a que “todas las unidades asistenciales y servicios de apoyo de ASSE y el Patronato del Psicópata” sean “efectuados bajo el control, dirección y responsabilidad de ASSE y del Ministerio de Salud Pública”.

Los funcionarios mantienen la ocupación en el Patronato por entender que no genera distorsión asistencial, aunque, de todos modos, se han resentido algunas actividades. Los funcionarios suplentes, por ejemplo, no han cobrado el sueldo de julio; Gustavo Gianre, secretario general de la FFSP, dijo a la diaria que las autoridades alegan que no pueden pagarlos porque ellos están ocupando, pero que en verdad, dice, “es un tema de voluntad”, porque podrían darles un adelanto de sueldo. Los funcionarios pidieron historias clínicas de usuarios para que los técnicos pudieran asistir a atenderlos, pero no se las dieron, lamentó Gianre, y agregó que tampoco se les dio el permiso para cumplir con el servicio de comedor que tiene la institución.

Consultado por la prensa durante el Consejo de Ministros, el presidente Tabaré Vázquez ratificó la decisión de declarar la esencialidad. “Era necesario; si no, no la hubiéramos aplicado”, respondió. Dijo que la esencialidad será levantada “luego de un trabajo, un diálogo que tengamos”, y de que estén seguros de que se brinde “una asistencia correcta”.

La FFSP espera desde el jueves la respuesta a la contrapropuesta que envió a las autoridades de ASSE, con la mediación del PIT-CNT, que pide destinar partidas para cumplir con la simplificación de renglones de los más de 20.000 funcionarios, en lugar de los 3.000 que propone el gobierno. Hasta ahora no han recibido respuesta, sostuvo Gianre.

Nostalgia

El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) volverá a hacer un paro de 72 horas. Será el lunes 21, el martes 22 y el miércoles 23 de agosto. Si tenemos en cuenta que el viernes 25 es feriado, la semana que viene estos especialistas sólo trabajarán un día hábil. El paro se debe al nulo avance en la negociación para equiparar los salarios que cobran en ASSE con los del sector mutual, “compromiso asumido por el gobierno en 2007 y ratificado en 2008 y 2011”, según recuerda la resolución del SAQ. ASSE calcula que por cada día de paro se deben postergar 150 cirugías; el SAQ estima que la cifra es superior, en el entorno de las 250. Este será el segundo paro de 72 horas, y se suma a una paralización de 48 horas y a dos de 24, ocurridas en los últimos dos meses. “Estas legítimas y necesarias medidas gremiales continuarán en ASSE, hasta tanto este Colectivo de Trabajadores médicos reciba una respuesta adecuada de parte de las autoridades”, sostuvo la Mesa Ejecutiva del SAQ en su resolución del 8 de agosto.