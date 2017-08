FFSP ocupa centros asistenciales mientras el gobierno asegura que aplicará la esencialidad

Tras una reunión de más de cuatro horas en la Dirección Nacional de Trabajo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) no llegaron a ningún acuerdo. Sobre las 20.00 de ayer la FFSP ocupó el Centro de Salud de la Ciudad de la Costa, el primero en el cronograma de ocupaciones desplegado ayer, que promete continuar con otros centros del interior del país y de Montevideo. A esto hay que sumarle la ocupación de la sede del Patronato del Psicópata y de la Red de Atención del Primer Nivel, que se inició el jueves.

La diferencia entre esos dos centros con los que integran el cronograma es la afectación del área asistencial. El viernes, el Ministerio de Salud Pública (MSP) le había pedido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que declarara la esencialidad, resolución que no llegó a tomarse porque el PIT- CNT activó la instancia de negociación que ayer terminó en la nada. Ernesto Murro, titular del MTSS, reafirmó que el gobierno aplicaría la esencialidad y que, eventualmente, podría denunciar el convenio colectivo vigente.

Consultado por la diaria acerca de la esencialidad, mientras se labraba el acta de ocupación del centro de Solymar, Gustavo Gianre, secretario general de la FFSP, respondió: “Primero, que [la declaración de esencialidad] llegue, que sigan coartando el derecho a expresarse de los trabajadores cuando la injusticia es grande”, y después veremos cómo vamos a salir de ahí”. El dirigente sindical también se quejó del “gobierno de izquierda, que sistemáticamente declara la esencialidad por cualquier cosa”.

A la reunión asistió el directorio de ASSE, como pedía la FFSP: la presidenta, Susana Muñiz, el director Jorge Rodríguez Rienzi, el gerente general, Richard Millán, asesores y secretarios. En representación del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT concurrieron Jorge Bermúdez y Julio Burgueño. Había también delegados del Ministerio de Economía y Finanzas y del MSP, informó Gianre, que también estaba presente.

La FFSP pedía a ASSE que estableciera una fecha para comenzar a aplicar la “simplificación de renglones”, es decir, que el sueldo base incorpore una larga lista de renglones que a lo largo de los años han ido aumentando sus ingresos, buena parte de los cuales no son tenidos en cuenta para solicitar préstamos ni para la jubilación. En la reunión de ayer ASSE comunicó que los 62 millones de pesos votados adicionalmente por la Cámara de Diputados no alcanzan para regularizar los sueldos de todos los trabajadores de ASSE, que son más de 20.000, sino sólo para 3.000. “Desde hace años planteamos este tema, y no puede ser que ASSE no supiera que esos 62 millones no alcanzaban para todo”, dijo Gianre.