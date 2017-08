Ginecólogos del Canzani continúan con huelga iniciada el 10 de julio

Los ginecólogos del Sanatorio Canzani, del Banco de Previsión Social (BPS), mantienen la huelga que iniciaron el 10 de julio. El martes hubo una reunión tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), a la que asistieron representantes del BPS, del Sindicato Anestésico Quirúrgico y de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS). La ginecóloga Graciela Melgarejo informó a la diaria que no pudieron concretar nada en la reunión porque los representantes del BPS no tenían poder de resolución. No obstante, señaló que se notó la voluntad de solucionar el conflicto y que hay “buenos augurios”. Los delegados del BPS se llevaron la propuesta laboral formulada por los ginecólogos y el lunes 7 volverán a encontrarse en la Dinatra.

Según Melgarejo, la propuesta es la misma que habían presentado inicialmente, y que había sido rechazada por el organismo. Proponen pasar a cumplir 24 horas en policlínicas y estar seis horas de retén; la ATSS planteó otra propuesta, para que cumplan 20 horas. Hasta ahora los ginecólogos cumplían 24 horas semanales, distribuidas en una o dos guardias; el directorio del BPS propuso que pasen a cumplir 30 horas de lunes a viernes, y eso motivó el conflicto, porque los funcionarios entienden que se trata de un despido indirecto. Es necesario modificar el régimen laboral porque en junio de 2016 cerró la maternidad del Canzani, que justificaba el régimen que todavía mantienen.

Melgarejo dijo que calculan que casi 95 pacientes no han podido ser atendidos a causa del conflicto, que la semana pasada incluyó también al área de cirugía.