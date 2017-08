Gobierno declaró la esencialidad de los servicios de salud; la FFSP había ocupado tres centros asistenciales

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, declaró anoche “servicios esenciales a aquellos que aseguren el normal funcionamiento de todas las unidades asistenciales y servicios de apoyo de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] y el Patronato del Psicópata”, y especificó que esos servicios “deberán ser efectuados bajo el control, dirección y responsabilidad de ASSE y del Ministerio de Salud Pública [MSP]”. La esencialidad regirá “mientras duren las medidas sindicales que la motivan”.

Murro tomó la decisión a solicitud formal del ministro de Salud Pública, Jorge Basso. Anoche, en rueda de prensa, Murro comentó que tanto desde el MSP como desde ASSE le informaron que “con la situación conflictiva que se estaba dando no se estaban garantizando esos servicios y, por tanto, teníamos que llegar a esta resolución del ministerio en acuerdo con lo planteado con el MSP, incluso con el propio presidente de la República”.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) ocupó el martes de noche el Centro de Salud de la Ciudad de la Costa y ayer de tarde se sumaron el Hospital de Ojos José Martí y el policlínico central del Instituto Nacional del Cáncer. Además mantenía ocupadas, desde el jueves 3, las oficinas del Patronato del Psicópata y de la Red Asistencial del Primer Nivel de ASSE. El gobierno había estado a punto de declarar la esencialidad el viernes 4, cuando la FFSP ocupó el Hospital de Ojos, pero interrumpió la decisión luego de que, con la mediación del PIT-CNT, los ministros de Salud, Trabajo y el presidente de la República, se creara una instancia de negociación, recordó ayer la resolución de la esencialidad. Para habilitar la negociación, la FFSP había levantado la ocupación del hospital.

La resolución repasa los hechos y aclara, como lo resumió el ministro en diálogo con la prensa, que se tuvieron en cuenta “las normas y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo respecto a la necesidad que tenemos de asegurarle la atención de salud a la población”.

Sobre las 20.30 de ayer la FFSP recibió la resolución ministerial y se hicieron asambleas en cada centro ocupado para resolver cómo proceder, informó a la diaria Gustavo Gianre, secretario general del gremio. “Vamos a ver qué dicen los compañeros, vamos a tratar de sacar lo mejor para los trabajadores, ya que esto nuevamente es lo mismo, no nos dan respuesta”, reclamó. En cuanto a los posibles pasos a dar, consideró que “seguramente a la brevedad vamos a coordinar los cortes de ruta en todo el país”.

Negociación trunca

“Lamento haber tenido que firmar esta resolución, pero lo hago con la absoluta tranquilidad de haber cumplido con todos los pasos previos, toda la negociación y el diálogo para no llegar a esto”, expresó Murro.

La negociación se cortó el martes, en el segundo día de reunión en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Según explicó Gianre, ASSE les informó allí que los 62 millones de pesos complementarios votados por la Cámara de Diputados para la simplificación de renglones (esto es, que el sueldo base integre el desglose de partidas que se fueron adicionando a lo largo de los años) no alcanzaba para regularizar los recibos de los más de 20.000 funcionarios, sino sólo para 3.000. “Nos dijeron que los 62 millones eran para gestionar el ‘simpli’ [simplificación de renglones] de todo el universo de trabajadores, y después nos plantearon que era sólo para 3.000 y quedaban 18.000 mirando la fiambrera: ¿qué propuesta es esa?”, preguntó Gianre. El funcionario remarcó que la respuesta de las autoridades de ASSE, pero también de los ministerios de Salud y de Economía y Finanzas (MEF) en la reunión del martes, fue que “no hay plata”.

Murro comentó que en la reunión de la Dinatra se le hicieron otras propuestas a los trabajadores pero que no las consideraron, y que “ni siquiera” aceptaron el plazo de 48 horas propuesto para volver a reunirse. En diálogo con la diaria, Jorge Mesa, responsable de la Dinatra, dio detalles de la negociación. Relató que ASSE, el MEF y el MSP no encontraron la forma de solucionar lo pedido por la FFSP –el ajuste salarial, y el “simpli” para todos– y que “hubo un avance en licencias especiales [por violencia doméstica] e inicio del proceso de simplificación de renglones”. Acotó que el plazo de 48 horas, pedido por el PIT-CNT y avalado por ASSE, el MSP y el MEF podía “incorporar alguna otra licencia especial y concretar la forma en que operaría en el tiempo la simplificación, a cuántos trabajadores comprendería y la consideración de alguna devolución a temas de partida fija”. Mesa acotó que esta negociación se desarrolla mientras hay un convenio colectivo vigente hasta el 31 de diciembre, que incluye una partida que se distribuirá en enero de 2018 y recordó que la FFSP había dicho en la mesa de negociación que sabía que la Rendición de Cuentas estaba cerrada”. “La verdad es que si no es para influir en la Rendición de Cuentas, no entiendo el extremo de ocupar hoy o de tomar medidas hoy”, consideró el jerarca, que dijo que la negociación podía continuar desarrollándose de aquí a fin de año.

Gianre, en cambio, defendió que la negociación se haga ahora, para no esperar al 31 de diciembre, y despreció el argumento del gobierno de que no hay plata para responder a las demandas de los trabajadores. “ASSE tiene 1.100 millones de dólares por año, de los cuales casi 200 los gestiona afuera: que gestione un poquito para adentro y genere ahorros propios”, sostuvo, aludiendo al importante volumen que se llevan los contratos de servicios a privados.