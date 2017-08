Gobierno prepara defensa de la Ley de Inclusión Financiera

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ayer en el Consejo de Ministros un informe sobre los avances de la Ley de Inclusión Financiera. El prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, dijo en conferencia de prensa que el texto incluye el estado de la implementación de la ley y la adhesión a esta. Aseguró que el tema se tratará en forma más profunda el lunes 21 de agosto. El jerarca afirmó que la ley tiene como finalidad “la equidad, la lucha contra la informalidad y [dar] beneficios a la ciudadanía y los distintos actores del proceso”.

No obstante, en varios sectores de la oposición no ven con buenos ojos algunos aspectos de la Ley N° 19.210, y hay dos campañas de recolección de firmas para promover un plebiscito que modifique la normativa: una impulsada por la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (CRECE) y otra liderada por el abogado Gustavo Salle. Roballo dijo ayer en el Consejo de Ministros que se habló sobre estos movimientos porque “es un dato de la realidad y está en el escenario público”.

Pero el espectro político opositor también está dividido. La semana pasada los senadores Pablo Mieres (Partido Independiente) y Verónica Alonso (Partido Nacional, PN) se reunieron con el coordinador de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba. Mieres dijo a la diaria que propusieron incorporar modificaciones a la ley. “Nosotros no estamos de acuerdo con el plebiscito porque nos parece que no resuelve nada. Aun en el supuesto de que se aprobara dentro de tres años, [la reforma] no va a tener ningún resultado porque los problemas principales en el texto no se van a corregir”, aseguró. El senador dijo que el camino es la modificación por vía administrativa o por decreto, y aseguró que comparte criterios con Alonso. “Cada uno por su lado, [llegó a la conclusión] de que el camino no es el plebiscito. Al tomar esa decisión coincidimos en buscar acuerdos legislativos”.

Ambos legisladores propusieron bajar los aranceles que cobran las tarjetas de débito y crédito, en especial a los comercios pequeños; que la acreditación de los pagos realizados con tarjetas de débito se realice en forma inmediata; asegurar que las promociones sean iguales para todos los comercios de una rama de actividad, y eliminar la obligatoriedad de los depósitos bancarios para los pagos de salarios y honorarios que se encuentren por debajo de determinado monto que no fue establecido.

Siete años en el Tíbet

El diputado del Partido de la Gente Daniel Peña aseguró a la diaria que hace siete años que trabaja por la modificación de la “ley de bancarización”, que “no hay que confundirla con inclusión financiera”. “Hoy hay un negocio bancario acordado con algunos actores del Ministerio de Economía y el Estado se beneficia con más recaudación”, sostuvo. El diputado dijo que hay “dos grandes actores que faltaron a la cita, pero son los que pagan los platos: los comerciantes y la gente”. Aseguró, además, que las leyes que se presentaron a favor de la población no fueron votadas a pedido de los bancos. “Quiero dejar bien claro que nosotros no estamos en contra de la inclusión financiera ni de ninguno de sus beneficios”, sostuvo el legislador, que calificó a Vallcorba como “el empleado número uno de los bancos”. Peña está a favor de realizar un plebiscito y trabaja junto a CRECE.

En tanto, el diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular) dijo a la diaria que no cree que las reuniones entre los independientes y la senadora Alonso lleguen a tener resultado porque “el gobierno está jugado a la bancarización”. Rubio afirmó que está en contra de la bancarización obligatoria para el cobro de sueldos y jubilaciones. “No estamos hablando de grandes empresas, sino de personas que cobran 10.000 pesos, y muchas veces [el sistema] las complica”. De todas formas, señaló que su partido no se ha expresado sobre los plebiscitos propuestos.

Firmo, pero no más

Desde el PN, el diputado Jorge Gandini había asegurado a la diaria que firmará, pero no saldrá a recolectar más adhesiones. “Creo que no es materia constitucional, pero si es el último recurso que queda, entonces está bien”, señaló. La postura dentro del sector Todos, liderado por el senador Luis Lacalle Pou, es similar. El senador Álvaro Delgado dijo que, si bien el grupo está de acuerdo con la importancia de flexibilizar la ley, la idea es “no politizar” la campaña. En tanto, el Partido Colorado decidirá su posición sobre el plebiscito en la Convención Nacional del 12 de agosto.

También hay oficialistas que mostraron su discrepancia con la ley. El senador y ex presidente José Mujica admitió el 28 de julio que hay problemas de implementación. En declaraciones a Canal 4, Mujica advirtió: “Los chorros también piensan. Si los únicos que van a tener dinero en efectivo son los boliches chicos, los condenamos, y entonces, ‘adiós’”. Otro que también mostró reparos con el funcionamiento de la norma es el diputado y líder de la Liga Federal Frenteamplista, Darío Pérez.