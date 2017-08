Gonzalo Mujica deja la banca el 14 de setiembre y luego organizará un “think tank” para “desencantados” del FA

El diputado escindido del Frente Amplio (FA) Gonzalo Mujica confirmó que finalmente renunciará a su banca el jueves 14 de setiembre, durante la última sesión ordinaria de la Cámara de Representantes del mes. Mujica ya había anunciado que dejaría el Parlamento ese mes, pero seguía pendiente conocer la fecha elegida por el legislador para concretar la renuncia.

En diálogo con la diaria, Mujica aseguró que luego de retirarse de la actividad parlamentaria organizará una “plataforma llamada Iniciativas Programáticas”, que funcionará como una suerte de “punto de encuentro” o “think tank” para “elaborar puntos de programa del sistema político”. El diputado explicó que la idea no es formar un nuevo grupo político, sino trabajar con “frenteamplistas desencantados y enojados” para “juntarnos y charlar” y elaborar “las propuestas del programa que se le va a exigir al sistema político”, en un lugar donde “haya compañeros que estén en la misma que nosotros”, más allá de que “cada uno va a votar lo que mejor entienda” en 2019. “Ningún frenteamplista, por más enojado que esté, le va a regalar su voto a nadie si no le dicen qué van a hacer con la seguridad, la salud, etcétera”, sostuvo. La plataforma se lanzará en los próximos días en una página web, agregó el legislador.

Mujica también hará una gira por todo el país en octubre, que comenzará por el norte con la visita a los departamentos de Artigas y Rivera. El legislador dijo que planea visitar los 19 departamentos del país en este recorrido antes de fin de año, con el objetivo de “contactar a los frenteamplistas que nos han estado contactando para plantear esta iniciativa programática”. “Esto le va a hacer bien al sistema político y a los frenteamplistas que quieren decir ‘basta’, particularmente a los que están enojados, y se dan cuenta, como yo, de que estar enojados y votar a lo mismo es un gatopardismo puro y duro”, consideró. El diputado admitió que actualmente se siente cerca del Partido Independiente, ya que muchos de sus legisladores, con los que trabajó en el Nuevo Espacio, tienen “una serie de planteos socialdemócratas que me parecen muy sensatos”. No obstante, también destacó que “hay sectores del batllismo que están planteando cosas que me parecen muy interesantes”. “Si me muevo, va a ser hacia al centro, pero hay que ver qué propuestas programáticas están dispuestos a llevar los partidos en su interna y cuánto les interesa Gonzalo Mujica cuando ya no sea el voto 50”, resumió.